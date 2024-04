Thời tiết cuối tuần này chưa từng có trong 10 năm, hôm nào Hà Nội nóng cao điểm?

HHT - Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ở thủ đô Hà Nội, hôm nào sẽ là ngày nóng cao điểm và nhiệt độ sẽ lên đến bao nhiêu độ C?

Đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung nước ta. Trên cả nước nói chung đều rất nóng, đây được dự báo sẽ là đợt nắng nóng dài ngày. Không chỉ vậy, thời gian nóng còn kéo dài nhiều giờ trong ngày khiến người dân rất dễ mệt mỏi, kiệt sức, say nắng nếu không có các cách chống nắng nóng thích hợp.

Dù ở nước ta thường có nắng nóng vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng thời tiết trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay khá khác biệt. Vì đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy, có nơi còn nắng nóng đặc biệt gay gắt, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Cụ thể, vào các buổi chiều, ở nhiều khu vực tại nhiều tỉnh thành phố cả miền Bắc lẫn miền Trung, như thủ đô Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa…, nhiệt độ có thể lên đến sát hoặc chạm mức 50oC. Đến 17 - 18h trong ngày, nhiệt độ vẫn trên 40oC, độ ẩm thấp, trời nóng dữ dội.

Kiểu thời tiết này được dự báo sẽ duy trì trong phần lớn kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người dân đi chơi ngoài trời cần uống nước đều đặn, tránh đứng dưới nắng.

Ngày nóng đỉnh điểm ở miền Bắc nước ta, bao gồm Hà Nội, được dự báo là thứ Hai tuần tới, 29/4. Chiều thứ Hai, nhiệt độ không khí ở Hà Nội được dự báo sẽ là 40oC, tức là rất cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể vượt 50oC ở một số khu vực có ít cây xanh, nhiều đường nhựa rộng… Đây là mức tương tự với nhiệt độ ở Bangkok (Thái Lan): Nhiệt độ không khí ở Bangkok đạt 40,1oC vào thứ Tư và thứ Năm (24 - 25/4), nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vượt 52oC.

Dự báo đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (thứ Tư, 1/5), nhiệt độ ở miền Bắc nước ta mới giảm phần nào.