Drama Xoài Non thanh lý đồ cũ: Đến lời giải thích cũng bị soi chi tiết bất ổn

HHT - Lâu nay bao nhiêu người nổi tiếng thanh lý đồ không còn dùng đến thì chẳng sao, tới lượt Xoài Non thì lại dính ngay drama không hồi kết.

Khán giả bây giờ đã quen với việc người nổi tiếng bán thanh lý những món đồ không còn dùng đến. Thậm chí mới đây, Lisa BLACKPINK cũng đã rao bán rất nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu đã từng diện với giá thấp. Thế nhưng đến khi Xoài Non làm vậy thì lại vướng vào vòng xoáy tranh cãi bất tận.

Xoài Non đã thanh lý đồ nhiều lần, có hẳn một tài khoản riêng chỉ đăng những thứ cô muốn bán lại. Nhưng lần này, netizen thắc mắc khi Xoài Non bán lại một chiếc nhíp cũ với giá 5K (trong khi đây là món đồ thường được các shop khác tặng kèm cho khách khi mua hàng). Xoài Non cũng rao bán cả một... set đồ vệ sinh cá nhân của khách sạn, vốn được cung cấp miễn phí cho khách. Có hộp phấn đã sử dụng cũng được Xoài Non đăng lên, thậm chí bị một cư dân mạng kêu bán giá cao hơn so với mua hộp mới tinh cùng loại.

Chính vì thế mà nhiều người thấy khó hiểu về những món đồ Xoài Non bán, có nhiều món đồ giá trị thấp, tiền phí vận chuyển còn cao gấp mấy lần hàng chưa kể bán thanh lý mà Xoài Non còn lấy giá ngang hàng mới. Sau đó, Xoài Non nhanh chóng lên tiếng giải thích khi có nhiều bình luận chê bai.

Cô chọn cách bán giá rẻ chứ không tặng đồ miễn phí vì tôn trọng giá trị đồng tiền, 5K với người này là quá ít nhưng với người khác có thể là một bữa ăn. Thêm nữa, Xoài Non chọn cách bán cho người cần, để họ mua được đồ với giá rẻ còn Xoài Non có tiền làm điều mình muốn. Cuối cùng, Xoài Non xin phép không nói qua nói lại vấn đề này để tránh mất lòng nhau.

Tâm sự của Xoài Non khá chân thành nhưng vẫn gây tranh cãi vì cô chọn viết chữ màu xám nhạt trên nền màu xám đậm, tạo thành tổng thể mờ mịt khiến ai đọc xong cũng nhức mắt. Từ đó mà netizen lại phàn nàn Xoài Non lên tiếng thanh minh mà như không muốn ai đọc được.