Dự báo 2025 là năm thứ 3 liên tiếp Trái Đất có nền nhiệt nóng nhất lịch sử

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, giai đoạn từ ngày 19/4-22/4 được dự báo sẽ xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cực đại buổi trưa và chiều, Hà Nội và các tỉnh lân cận có nhiệt độ lên đến 36 độ C, tới ngày 22/4 có thể lên đến 38 độ C. Nắng đầu mùa nên buổi tối ít om nhiệt mà chủ yếu nóng buổi chiều.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có nền nhiệt cực đại từ 37-39 độ C, có nơi ở phía Tây Nghệ An lên đến 40 độ C.

Khu vực TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ có nền nhiệt từ 36-38 độ C trong khoảng thời gian này.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, năm 2025 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Trái đất có nền nhiệt nóng nhất lịch sử (tính trên phạm vi toàn cầu). Các mô hình dự báo khí tượng thời hạn vừa và thời hạn dài đều cho thấy nhiệt độ trung bình ở các vùng của Việt Nam đều cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 0.5 độ C đến 1 độ C.

"Mặc dù năm nay là năm trung tính (ENSO) nhưng nền nhiệt vẫn được dự báo là nóng hơn trung bình nhiều năm. Điều đó cho thấy khả năng cao vừa có nắng nóng vừa có mưa nhiều. Những cơn mưa rào cục bộ với lượng mưa lớn trong quãng thời gian ngắn sẽ thường xuyên xuất hiện", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2025 dự báo có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể cao hơn 1,29-1,53 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Tại Việt Nam, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024. Hiện nay, ENSO đang từ La Nina suy yếu và có thể trạng thái trung tính vào giữa năm, làm tăng nguy cơ mưa lớn cục bộ, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Cũng theo cơ quan dự báo khí tượng của Việt Nam, những dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đang trở thành hiện thực. Trái đất đang nóng lên nhanh chóng với những con số đáng báo động; mỗi một trong mười năm gần đây đều là năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc.

Nhiệt độ đại dương đang phá kỷ lục, và mọi quốc gia đều cảm nhận được tác động bởi các hiện tượng thiên tai khốc liệt như nắng nóng, lũ lụt, bão mạnh và siêu bão.