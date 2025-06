Dự báo mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc, ngày 1/7 Hà Nội có thể mưa to, giảm nhiệt

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã có mưa to đến rất to, và đợt mưa diện rộng này chưa kết thúc. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới. Ngày mai, 1/7, ở Thủ đô Hà Nội có thể có mưa to, nhiệt độ giảm.

Đợt mưa diện rộng vẫn đang diễn ra ở miền Bắc. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 30/6, một số nơi đã có mưa to đến rất to, như Nam Hòa (Thái Nguyên) với lượng mưa 240 mm, Đồng Xuân (Phú Thọ) 157,8 mm, Chế Là (Hà Giang) 116,4 mm…, đều là những mức mưa rất to, theo ứng dụng Vrain.

Trạng thái thời tiết này vẫn duy trì trong vài ngày tới. Hiện tại, các mô hình của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc dự báo mưa ở miền Bắc sẽ tăng trong ngày mai, 1/7, một số tỉnh thành có thể có mưa lớn trong ngày 1 - 2/7. Mưa có thể diễn ra gián đoạn, rải rác, có những nơi mưa to đến rất to.

Ở các tỉnh thành đã phải chịu mưa lớn trong vài ngày qua thì việc tiếp tục có mưa to, dồn dập sẽ kèm theo nhiều nguy cơ như ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm nên người dân lưu ý theo dõi hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và làm theo để bảo vệ con người và tài sản.

Ở Thủ đô Hà Nội, phần lớn các mô hình dự báo sẽ có mưa to vào ngày mai, 1/7, có thể kéo dài sang ngày 2/7. Mưa diễn ra rải rác, gián đoạn, sẽ có những lúc mưa to; nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội (1 - 2/7) giảm khoảng 2oC, xuống mức 34 - 35oC. Vào những lúc và ở những nơi không có mưa thì trời rất ẩm. Người dân lưu ý trong 2 - 3 ngày tới ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa, nếu đi trên đường mà thấy dông gió, sấm sét thì cần trú ngay.

Từ 3/7, mưa ở miền Bắc có thể giảm nhưng khả năng là chưa hết hẳn.