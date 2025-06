Những tờ hóa đơn mua hàng có thể chứa nhiều hóa chất, chỉ cầm 10 giây đã có hại

HHT - Sau khi mua hàng - dù là thức ăn ở các quán ăn nhanh, hay đồ ở siêu thị hoặc ở nhiều cửa hàng khác, người bán sẽ đưa hóa đơn cho người mua. Nhưng có lẽ ít ai để ý là những tờ hóa đơn đó có thể rất độc hại do một số hóa chất được dùng trong lớp phủ (gọi là lớp phủ nhiệt) của loại giấy dùng để in hóa đơn, và có thể gây ra những bệnh nghiêm trọng.

Mua hàng xong thì nhận hóa đơn - điều tưởng như rất bình thường này hóa ra lại tiềm ẩn nguy cơ đối với cả người mua lẫn người bán/ người thu ngân.

Lý do là vì loại giấy trơn và bóng để in hóa đơn - thường gọi là giấy nhiệt - có chứa hóa chất độc hại, mà không chỉ là một loại.

Theo trang The Guardian, hóa đơn từ phần lớn các cửa hàng có chứa nhiều bisphenol S (BPS) đến mức chỉ cần cầm tờ hóa đơn trong 10 giây cũng có thể khiến da hấp thụ lượng chất rất độc này vượt mức an toàn mà bang California (Mỹ) đưa ra.

BPS là chất có liên quan tới bệnh ung thư và các vấn đề khác về hệ sinh sản.

Trong giấy in hóa đơn không chỉ có BPS, mà còn có cả bisphenol A (BPA), theo trang First Post. Vì BPA và BPS hỗ trợ quá trình in nhiệt (khi in hóa đơn), theo giải thích của Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm Minnesota (Mỹ).

Bác sĩ Aniket Mule, cố vấn y khoa ở chuỗi bệnh viện Wockhardt nổi tiếng ở Ấn Độ, nói với trang Indian Express rằng cả BPA và BPS đều là chất gây rối loạn nội tiết, tức là có thể ảnh hưởng đến hormone của con người.

Bisphenol là loại hóa chất được dùng trong nhiều sản phẩm tiêu dùng, như bao bì thực phẩm, vải, đồ chơi, đồ bếp… Các cơ quan quản lý từ trước đến nay tập trung chủ yếu vào BPA - chất đã bị cấm dùng ở nhiều nước châu Âu trong những đồ liên quan đến thực phẩm vì nó rất độc. Nhưng các nghiên cứu gần đây thấy rằng BPS - chất thường được dùng thay thế cho BPA, cũng có hại không kém.

Với một tình huống phổ biến là một người mua thức ăn trong tiệm thức ăn nhanh cầm hóa đơn rồi sau đó lại cầm vào thức ăn, thì rất nhiều hóa chất độc hại sẽ được đưa vào cơ thể.

“Những tờ hóa đơn là con đường phổ biến mà các chất bisphenol gây rối loạn hormone được đưa dễ dàng vào cơ thể qua da” - Melissa Cooper Sargent, một nhà hoạt động vì sức khỏe và môi trường ở Trung tâm Sinh thái tại Mỹ, nói.

Bác sĩ Mule nói, việc tiếp xúc thường xuyên với các chất trong các tờ hóa đơn có liên quan tới nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh ung thư, các bệnh tim mạch, các vấn đề về sinh sản và phát triển… Đây là vấn đề không hề nhỏ vì những người mua có thể ít cầm tờ hóa đơn, nhưng những người bán hàng và nhân viên thu ngân thì hằng ngày đều cầm rất nhiều hóa đơn như vậy.