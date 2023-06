Dự báo thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước

HHT - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết chi tiết kỳ thi THPT năm 2023 trên cả nước, từ chiều ngày 27 - 30/6/2023.

Theo dự báo thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 27-30/6, thời tiết chủ đạo ở các khu vực trên cả nước là nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Cụ thể thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 các khu vực trên cả nước như sau:

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 27-29/6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C. Riêng ngày 30/6 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 27-29/6 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác; nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày 30/6, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; nhiệt độ cao nhất dao động 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 27-30/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động 29-32 độ C, Nam Bộ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, các ngày 27, 29 và 30/6, ngày có nắng, chiều tối có mưa; nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Riêng ngày 28/6, tiết trời dịu mát hơn, ngày nắng, có lúc có mây, không mưa; nhiệt độ dao động 25-34 độ C.

Thời tiết TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ ngày 27-30/6, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ dao động 31-34 độ C; chiều tối và tối có mưa rào và dông.