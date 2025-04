"Dữ liệu quý" của Đồng Ánh Quỳnh: Từng thi Hoa hậu Việt Nam, "có duyên" với SOOBIN 6 năm trước

HHT - Mới đây, những tư liệu "hiếm có khó tìm” của Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh từ nhiều năm trước được "đào" lại khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Hậu Chị Đẹp Concert, Đồng Ánh Quỳnh nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả bởi phong cách phi giới tính và thần thái trình diễn cuốn hút trên sân khấu. "Nữ Thần Giải Trí" của chương trình Chị Đẹp mùa 2 khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng vũ đạo ấn tượng, liên tục "cân" nhiều màn trình diễn như Cầu Duyên, Vận May, Cầu Vồng Lấp Lánh,... đến PK Dance.

Mới đây, một số đoạn clip và hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh trong những ngày đầu tiên hoạt động nghệ thuật được lan truyền rộng rãi. Theo đó, Đồng Ánh Quỳnh lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Khác với phong cách cá tính, quyến rũ ở thời điểm hiện tại, Đồng Ánh Quỳnh "của ngày hôm qua" khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa thích thú khi theo đuổi phong cách ngọt ngào, với gương mặt bầu bĩnh, làn da sáng màu và mái tóc xoăn dài. Cuộc đua năm ấy có sự góp mặt của những cái tên đình đám như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Huyền My, Phạm Hương,... và đáng tiếc, Đồng Ánh Quỳnh dừng chân ở Top 36.

Bên cạnh đó, trong đoạn clip ghi lại một phân cảnh phim, netizen cũng phát hiện ra lần hợp tác đặc biệt giữa Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh và 2 Anh Tài SOOBIN - Cường Seven. Năm 2019, Á quân The Face 2017 đã thử sức với điện ảnh qua vai phụ trong Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần (2019), bộ phim này có sự góp mặt của hai anh tài SOOBIN và Cường Seven.

Thời gian gần đây, Đồng Ánh Quỳnh là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màn thể hiện ấn tượng tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Sau chương trình, nữ diễn viên còn thành công tổ chức một buổi fan-meeting "gây bão" mạng xã hội. Mới đây nhất, Đồng Ánh Quỳnh đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, kết hợp cùng bạn thân - nữ ca sĩ CARA trong ca khúc Như Đàn Ông. Đây cũng là MV âm nhạc hiếm hoi trong Vbiz sở hữu dàn cameo "khủng" như Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Minh Tú,...