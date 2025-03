Dương Domic "bắt tay" với stylist từng giúp HIEUTHUHAI bứt phá phong cách ngoạn mục

HHT - Dương Domic chuyển mình đầy ấn tượng về phong cách hậu Anh Trai "Say Hi". Stylist đứng sau những tạo hình gây sốt của Dương Domic thời gian qua cũng từng là nhân vật giúp HIEUTHUHAI bứt phá ngoạn mục, thoát mác "bản sao G-Eazy" từ thời kỳ King of Rap.

Dương Domic "vụt sáng" nhờ hiệu ứng từ gameshow Anh Trai "Say Hi". Không chỉ được công nhận về tài năng, nam nghệ sỹ người Hải Dương có màn lột xác mạnh mẽ về mặt ngoại hình. Hậu Anh Trai "Say Hi", Dương Domic bắt đầu có những bước chuyển về mặt thời trang. Lợi thế về vóc dáng cân đối, chiều cao khủng 1m85 giúp anh chàng có thể "cân đẹp" nhiều phong cách.

Ở giai đoạn đầu sau khi bước ra từ Anh Trai "Say Hi", gu trang phục trình diễn của mỹ nam Gen Z vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa K-Pop. Anh xuất hiện chỉn chu trong những trang phục năng động nhưng vẫn chưa định hình được cá tính riêng biệt. Trong một số outfit, Dương Domic còn chịu cảnh "gồng gánh" do cách phối phụ kiện thiếu tiết chế hay lựa chọn màu sắc quá rực rỡ.

Dương Domic thực sự có bước tiến đột phá về mặt thời trang khi ra mắt Dữ Liệu Quý - EP đầu tay. Bắt đầu từ thời điểm này, sao nam 25 tuổi "bắt tay" với stylist Nam Phùng.

Dương Domic "ghi điểm" nhờ diện mạo lịch lãm, thời thượng trên sân khấu. Các thiết kế áo khoác trench coat, âu phục may đo đơn sắc tôn lên vóc dáng cao ráo của giọng ca Mất Kết Nối.

Điểm sáng của tạo hình nằm ở những món phụ kiện lấy cảm hứng từ linh kiện điện tử như bo mạch, vi mạch, dây cáp... Stylist Nam Phùng thành công tạo ra sự liên kết giữa ngôn ngữ thời trang và âm nhạc của Dương Domic.

Thành tích âm nhạc ấn tượng cùng vẻ ngoài ưa nhìn giúp Dương Domic được các thương hiệu thời trang cao cấp để mắt tới. Diện mạo bảnh bao, sành điệu của giọng ca 25 tuổi khi tham dự sự kiện của các nhà mốt Moschino, Louis Vuitton được khen ngợi.

Trong đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-5, stylist Nam Phùng phụ trách nhiều tạo hình cho Dương Domic. Gần 10 bộ cánh đủ phong cách, loạt phụ kiện cầu kỳ được mix & match đẹp mắt "góp công" giúp Dương Domic tạo ra nhiều khoảnh khắc "xuất thần", "tuyệt đối điện ảnh".

Trước khi hợp tác với Dương Domic, Nam Phùng từng là người đứng sau giúp HIEUTHUHAI thoát mác "bản sao G-Eazy" từ thời kỳ hậu King of Rap. Dưới sự cố vấn của stylist Nam Phùng, HIEUTHUHAI được khen ngợi về sự lột xác phong độ thời trang.

Cú "bắt tay" giữa Dương Domic và stylist Nam Phùng có nhiều điểm chung với lần hợp tác với HIEUTHUHAI. Nam Phùng đều gặp gỡ hai ngôi sao ở thời điểm họ mới nổi và đưa ra chiến lược đổi mới hình tượng cho nghệ sỹ. Dương Domic được phỏng đoán sẽ có hành trình thời trang thăng hạng tương tự như HIEUTHUHAI nhờ kết hợp cùng Nam Phùng.