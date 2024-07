Dương Domic: Từ thực tập sinh K-Pop tới nhân tố đáng gờm tại Anh Trai "Say Hi"

HHT - Dù không phải tên tuổi lớn, Dương Domic được các đội trưởng Song Luân, HIEUTHUHAI, ISSAC, Negav "chào mời" về chung đội trong Anh Trai "Say Hi" nhờ năng lực sáng tác, biểu diễn ấn tượng.

Dương Domic là tên tuổi khá mới mẻ với công chúng khi ghi danh show sống còn Anh Trai Say Hi. Nam nghệ sỹ Gen Z bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả sau 3 tập phát sóng.

Ở tập 1, Dương Domic thuộc nhóm Liên quân 2 (đội trưởng Anh Tú Atus). Dù thời lượng lên sóng hạn chế, anh chàng vẫn ghi điểm nhờ phần solo cuốn hút cả về giọng hát và vũ đạo. Sang tập 2, Dương Domic hút fan khi gia nhập team Sóng Vỗ Vỡ Bờ (Livestage 1). Sao nam sinh năm 2000 được đánh giá có phần thể hiện xuất sắc khi độc tấu guitar ở cuối bài.

Dương Domic là thành viên "đắt giá", được các Anh Trai săn đón nhất trong tập 3 mới phát sóng. Sao nam Gen Z được các "anh trai" đánh giá là nhân tố toàn năng khi vừa sở hữu khả năng sáng tác, vũ đạo, rap, vocal vừa chơi được nhiều nhạc cụ. Các sao nam giữ vị trí đội trưởng Negav, Song Luân, ISSAC, HIEUTHUHAI đều "đặt gạch" Dương Domic về đội của mình. Sau nhiều diễn biến, Dương Domic về đội của nhóm trưởng Negav trong Livestage 2.

Trước thềm phát sóng tập 4, Dương Domic bị đồn đoán sẽ là thành viên bị loại sau Livestage 2 của Anh Trai Say Hi cùng với Hải Đăng Doo, Captain, Công Dương... Theo đó, một bộ phận người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối nếu giọng ca đến từ Hải Dương phải dừng chân sớm tại show sống còn.

Gần đây, Dương Domic vướng nghi vấn hẹn hò Linh Ka. Cặp đôi bị soi ra nhiều hint đáng ngờ như sử dụng đồ đôi, các động thái trên mạng xã hội hướng về nhau. Tuy nhiên, hiện tại tất cả mới chỉ là phỏng đoán từ dân mạng.

Trước khi gây sốt tại Anh Trai Say Hi, Dương Domic từng được biết đến là nghệ sĩ được đào tạo theo tiêu chuẩn thần tượng Hàn Quốc, trực thuộc IF Entertainment. Nam tân binh khi đó gây xôn xao khi ra mắt với ca khúc Candy, kết hợp cùng rapper Microdot (Top 8 Show Me The Money 4).

Sự nghiệp của chàng trai người Hải Dương chênh vênh khi công ty chủ quan đột ngột thông báo đóng cửa sau đó khoảng một năm. Chia sẻ với báo chí, Dương Domic cho biết bản thân khi đó cảm thấy "bơ vơ", "hụt hẫng", phải cố gắng rất nhiều để bước tiếp trên hành trình âm nhạc.

Ngày 1/7 vừa qua, Dương Domic chính thức trở thành nghệ sĩ thu âm độc quyền trực thuộc DAO Entertainment. Cùng với hiệu ứng từ Anh Trai "Say Hi", người hâm mộ hy vọng sao nam đa tài này sớm có cơ hội "bứt phá" trên đường đua âm nhạc.