Em Xinh Lamoon: Đẹp tự nhiên nhưng vẫn bị nghi làm thẩm mỹ vì một điểm quá hoàn hảo

HHT - Lamoon ngày càng trở thành nhân tố nổi bật của show “Em Xinh Say Hi” vì nhan sắc được ví như "bạch nguyệt quang". Cũng chính vì diện mạo ấy mà cô từng bị nghi ngờ có chỉnh sửa thẩm mỹ khiến Lamoon phải lên tiếng đính chính.

Ngay sau khi Em Xinh Say Hi lên sóng, Lamoon đã nhanh chóng từ một cái tên chưa được chú ý nhiều thành nhân tố nổi bật của chương trình. Giọng hát ổn, vũ đạo đẹp lại có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cười rất đáng yêu nên mỗi lần máy quay lia đến cô, netizen đều tấm tắc khen ngợi.

Không chỉ có visual sáng bừng sân khấu, Lamoon ngoài đời vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Trong tập 3 Em Xinh Say Hi vừa lên sóng, các em xinh hóa thân thành tiểu thư điệu đà và Lamoon lại tỏa sáng với gương mặt đẹp trong veo, biểu cảm ngây thơ lí lắc và ngay cả khi khóc cũng dễ thương. Trước kia, nhiều người vẫn quan niệm đôi mắt hai mí to tròn mới đẹp nhưng Lamoon đã chứng tỏ mắt mí lót cũng có sức hấp dẫn riêng.

Còn nhớ trong phim Địa Đạo, Lamoon vào vai Út Khờ, cô gái xinh xắn, tính cách dễ thương có chút ngây ngô nên được anh em du kích Bình An Đông cũng như khán giả xem phim yêu quý. Cũng vì để nhân vật này gây ấn tượng nên nhiều người đã tranh cãi, thắc mắc về ngoại hình của cô. Hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp của nhân vật Út Khờ làm nhiều người nghi vấn Lamoon đã bọc răng sứ khi đóng Địa Đạo. Mà ở thời điểm năm 1967, không thể có chuyện người Việt làm răng như thế này, từ đó mà chuyện răng miệng của Út Khờ trở thành "hạt sạn" trong Địa Đạo.

Thậm chí khi Lamoon tham gia sự kiện, có người đã hỏi thẳng cô về chuyện có bọc răng sứ hay không. Lamoon vui vẻ gõ tay vào hàm răng của mình và khẳng định cô đang niềng răng, chứng tỏ là răng thật bởi “Có ai răng sứ mà đi niềng đâu”. Chỉ vì hàm răng Lamoon đẹp đúng chuẩn nên mới vướng tin đồn thẩm mỹ.