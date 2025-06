Muôn kiểu Em Xinh: Bích Phương "thư giãn" vẫn thắng, Miu Lê tính toán "hỏng lại"

HHT - Trong tập 3 Em Xinh "Say Hi", mỗi người một lối chơi. Nếu Bích Phương hóa “tiểu thư thư giãn”, Miu Lê lại toan tính từng bước đi đến mức mặt tái mét.

Trong tập 3 Em Xinh "Say Hi", màn đấu giá bài hát diễn ra đầy kịch tính. Mỗi đội trưởng lẫn các thành viên đều phải tính toán kỹ lưỡng để có được "wish list" của mình.

Điều netizen chú ý trong tập này chính là lối chơi của chị cả Bích Phương. Giọng ca Một Cú Lừa gây ấn tượng khi mang tinh thần “thư giãn là chính”, từ vòng lập đội cho đến phần đấu giá, nữ ca sĩ như một tiểu thư quý tộc, “bèo dạt mây trôi” tới đâu hay tới đó.

Thế nhưng “trong cái rủi có cái may”, dù chẳng lên chiến thuật cụ thể, đội Bích Phương lại bất ngờ quy tụ toàn những “ngựa chiến” như Lyhan, Muộii, Yeolan... - loạt thí sinh có thứ hạng cao từ Live stage 1. Nhờ đó, quỹ điểm của nhóm cũng giàu nhất.

Đến phần đấu giá, nữ đội trưởng tiếp tục khiến khán giả “cười ngả nghiêng” khi giữ nguyên chiến thuật “chỉ thêm 30 điểm” sau mỗi lượt trả giá. Trong khi các đội khác sốt ruột, căng thẳng và liên tục tung ra những mức giá “sập sàn”, Bích Phương vẫn điềm tĩnh, bảo toàn được phần lớn điểm số cho đội.

Ngoài lối chơi nổi bật của Bích Phương, tập 3 còn có điểm sáng ở Muộii. Khi đang thuyết phục được chọn về đội Phương Mỹ Chi, cô nàng bị Trấn Thành “bóc phốt” vì... quá mê đồ ăn, chỉ lo ăn uống giữa lúc hội chị em đang ra sức "mua chuộc" đội trưởng.

Không chỉ "thư giãn" khi chọn đội, cô còn vô tư ghé ngang chỗ đội trưởng Bích Phương chỉ để lấy bánh rồi... xin lỗi vì không chọn về đội chị. Nhưng “duyên trời định" khiến Muộii cuối cùng cũng trở thành thành viên team Bích Phương.

Trái ngược với sự thong dong của các "Em Xinh" trên, Miu Lê gây sốt với tinh thần quyết liệt và lối chơi chiến lược rõ ràng. Cô luôn tìm cách dung hòa đội hình để đạt sự đa năng cao nhất, thậm chí sẵn sàng từ chối cả những cái tên từng cộng tác ăn ý với mình như Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My.

Giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay kiên trì theo đuổi mục tiêu có được "phù thủy âm nhạc" Tiên Tiên và không ngại dùng mọi cách để thuyết phục, kể cả… mua chuộc Phương Mỹ Chi bằng kẹo hay nhờ vả Bích Phương. Tuy nhiên, luật chơi của Em Xinh "Say Hi" luôn đầy bất ngờ và cú "twist" từ chương trình đã khiến chiến thuật của cô có phần... vô dụng.

Đến vòng đấu giá, Miu Lê cũng cho thấy sự kiên định khi thống nhất đến cùng chiến lược "tất tay" cho một bài team thích nhất ở vòng đấu giá đầu tiên. Không thể phủ nhận Miu Lê đã "sợ xanh mặt" khi liên tục bị đội Bích Phương thổi giá lên cao, nhưng cô vẫn vững vàng đến cùng, giành được bài hát mong muốn về đội nhà.