Em Xinh "Say Hi": Dàn “Em Xinh” tiết lộ nghề tay trái, Orange khai màn “khẩu chiến”

HHT - Trong trailer tập 2 Em Xinh “Say Hi”, loạt “em xinh” bất ngờ tiết lộ nghề tay trái. Orange khai màn cuộc “khẩu chiến” nảy lửa giữa sáu đội thi.

Trailer tập 2 Em Xinh "Say Hi" vừa lên sóng đã khiến netizen choáng ngợp trước độ “chịu chơi” về trang phục của các “Em Xinh”. Sáu nhóm mang sáu màu sắc riêng biệt, hứa hẹn đem đến những tiết mục mãn nhãn.

Loạt “em xinh” bật mí nghề tay trái, Châu Bùi hoá “dân tổ lái”

Trên tinh thần mỗi người một vai trò riêng tương trợ lẫn nhau, nhóm Đôi Cánh tự tin mang đến vòng thi Đấu nhóm đội hình “full giáp” gồm: kiện tướng dancesport (Miu Lê), giọng ca hàng đầu (Quỳnh Anh Shyn), phát ngôn viên (Mỹ Mỹ), chuyên gia ngoại giao biết 12 thứ tiếng (Vũ Thảo My) và "cặp chân dài nhất Việt Nam" (Orange).

Từ “chiều không gian thứ ba”, “nữ chiến binh” LyLy tuyên bố “tham chiến” cùng các đội khác với “vũ khí” là sự tinh tế. Trong khi đó, đội trưởng Bích Phương chuẩn bị cho “trận chiến” với đội hình “5 cỗ máy nhảy”, khiêm tốn “giấu nghề” đến phút cuối. Em xinh Pháo Northside chuyển nghề từ rapper sang vũ công rạp xiếc, quyết tâm giành Top 1 với tổ đội “đa sắc, đa sầu, đa cảm, không đa đoan, đặc biệt hơn nữa là đa di năng”.

Cuộc “khẩu chiến” căng thẳng, “em xinh” Phương Mỹ Chi “hơi ồn”

“Em xinh” Orange khai màn cuộc “khẩu chiến” khi cho rằng nhóm Tấm Khiên của đội trưởng LyLy chỉ "giàu" trí tưởng tượng. “Em xinh” DANMY đại diện phản bác: “Bên này nhẹ nhàng tựa lông tơ, bên kia muốn thắng đợi trong mơ”. Đội trưởng Miu Lê hẹn đáp trả sau, sợ lên sân khấu “hết miếng”.

“Bà hoàng meme” Phương Mỹ Chi “gây chiến” cùng lúc với 5 nhóm còn lại, phản bác niềm tin phong thuỷ của “em xinh” Orange: “Ở đâu ra màu đỏ tượng trưng cho Top 1 Trending. Trong trí tưởng tượng của em, màu trắng là Top 1 Trending”. Giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ còn quyết “làm rõ” với đội trưởng LyLy về “cái giá của bạc” khiến MC Trấn Thành “bất lực”: “Ta nói dẫn “anh trai” là đã khổ rồi, giờ qua “em xinh” là không có đường về”.

"Em xinh" Juky San tiếc nuối vì "mảng miếng" chuẩn bị trước cả tháng bị MC Trấn Thành "bắt bài", tự tin khẳng định mình là thành viên được "thèm khát" nhất nhóm. Chi Xê đổi nghề từ nhà sáng tạo nội dung sang "container" tông các nhóm khác để đưa đội mình vươn lên Top 1. Từ "ca sĩ Ballad nhẹ nhàng", "em xinh" Hoàng Duyên trở thành "cô nàng cá tính", thi đấu với tâm thế "mài mòn" các đội khác.

Sau màn "chào sân" bùng nổ của hai liên quân, Em Xinh "Say Hi" đã thu về loạt thành tích đáng kể: Tập 1 đạt Top 2 Trending YouTube. Liên quân 2 với ca khúc AAA cũng nhanh chóng đạt Top 1 danh mục Âm nhạc Thịnh hành. Theo sau đó, Đã Xinh Lại Còn Thông Minh của Liên quân 1 đạt Top 2 và Top 3 là ca khúc chủ đề The Real Aura.