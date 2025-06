Thiên An bất ngờ đăng tâm thư xin lỗi Jack, mong muốn kết thúc mọi chuyện?

HHT - Mới đây, Thiên An khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tâm thư, trực tiếp nhắc đến nam ca sĩ Jack - J97 sau loạt ồn ào đấu tố. Trong tâm thư, nữ diễn viên cho biết bản thân "không muốn chịu đựng cuộc sống như thế này nữa".

Thiên An thẳng thắn thừa nhận từng "khao khát" nhận được lời xin lỗi từ Jack vì cảm thấy bản thân đã ở bên cạnh nam ca sĩ từ những ngày đầu cũng như sinh con cho anh. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên không còn giữ mong đợi đó. Thiên An gửi lời xin lỗi đến bản thân, đến con gái và đến Jack - điều khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - với lý do "bị áp lực từ quá nhiều phía" nên "không biết cách nào là đúng để giải quyết câu chuyện và có những lúc em mất đi kiểm soát" - nữ diễn viên giãi bày.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết việc công khai những tổn thương từng trải qua là lựa chọn sai lầm. Dù thừa nhận bản thân từng "hận" Jack vì những tổn thương, nữ diễn viên bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng nam ca sĩ "cũng đang chịu nỗi đau riêng".

Đồng thời, Thiên An chia sẻ, không muốn con gái phải lớn lên với ký ức đầu đời là những sai lầm của ba mẹ. Thiên An bày tỏ mong muốn kết thúc mọi chuyện, cũng như hy vọng Jack có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Song song đó, Thiên An vẫn giữ thái độ sẵn sàng "tham gia các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm". Cuối cùng, nữ diễn viên khẳng định sẽ không từ chối nếu Jack muốn đến gặp Sol với tư cách một người cha.

Hiện tại, động thái bất ngờ này của Thiên An đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự đồng cảm trước quyết định kết thúc mọi ồn ào của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cũng không ít netizen tỏ ra khó hiểu trước động thái hoàn toàn đối lập với trước đây, đồng thời đặt ra nhiều "thuyết âm mưu" về bức tâm thư này của nữ diễn viên.