Em Xinh Say Hi: Liên quân 2 "flex" Top 1 Trending độc lạ, Miu Lê - LyLy lập kỷ lục

HHT - Em Xinh "Say Hi" hiện đang thống trị Top Trending YouTube hạng mục Âm nhạc khi ca khúc "AAA" đạt Top 1, ca khúc "Đã Xinh Lại Còn Thông Minh" bám sát nút.

Sau hơn một ngày đăng tải, tối 1/6, ca khúc AAA của Liên quân 2 do "Em xinh" Tiên Tiên làm đội trưởng đã vươn lên chễm chệ vị trí Top 1 Âm nhạc Thịnh hành YouTube, đạt hơn 700K lượt xem.

Ăn mừng màn "on top" vào lúc nửa đêm, dàn "Em xinh" háo hức phủ sóng mạng xã hội, "shout out" cho đội trưởng bằng cách cập nhật ảnh đại diện Facebook cá nhân là hình của Tiên Tiên. Dẫu vậy, các thành viên khiến netizen "cạn lời" khi chọn một tấm ảnh với tạo hình 3D mắt biến dạng kèm theo tia sáng được cắt ra từ MV The Real Aura.

Nói về khoảnh khắc cần chôn vùi nhưng lại bị đồng đội khoe khắp nơi, Tiên Tiên từng bất lực: "Coi quả 3D này nhìn vô 2 lỗ mũi có giống như đang được khen mà khen quá sướng không chứ. Lỗ mũi phình như lỗ cống nhé, 1 sao cho đội scan 3D, ghét!".

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cũng đăng tải một đoạn clip "nhạc remix" tổng hợp biểu cảm của các thành viên cùng hét "aaaaaa", thể hiện sự vui mừng vì bội thu sau tập đầu tiên "Say Hi".

Đội hình Liên quân 2 gồm 15 nữ nghệ sĩ: Tiên Tiên, Juky San, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Phương Mỹ Chi, Pháo Northside, Muộii, MAIQUINN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY, Ánh Sáng AZA.

Sau 15 phút hợp sức - theo chia sẻ của Tiên Tiên, các “em xinh” đem đến tiết mục trình diễn bùng nổ với tạo hình theo phong cách girl crush dễ thương, âm nhạc bắt tai, vũ đạo cuốn hút.

Màn chào sân của Liên quân giành chiến thắng thuyết phục với 284 phiếu bình chọn từ khán giả tại trường quay. Sau khi lên sóng, AAA tiếp tục nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả.

Dù không giành chiến thắng trong vòng đấu Liên quân, ca khúc Đã Xinh Lại Còn Thông Minh của đội Bích Phương bám sát nút AAA, hiện đang lọt Top 2 Trending Music YouTube với hơn 550K lượt xem. Bên cạnh đó, bài hát chủ đề The Real Aura của 30 "Em xinh" đang xếp vị trí thứ 3.

Với màn rượt đuổi hấp dẫn trên nền tảng YouTube, Miu Lê đã lập thành tích trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu 3 MV cùng lọt vào Top 5 danh mục Âm nhạc Thịnh hành YouTube, gồm Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, The Real Aura và Không Lời (song ca cùng Thiều Bảo Trâm).

Tính đến thời điểm hiện tại, tập 1 của Em Xinh “Say Hi” đang sở hữu thành tích ấn tượng khi đạt vị trí Top 4 Trending YouTube, đạt hơn 4 triệu lượt xem dù thời lượng kéo dài gần 4 tiếng rưỡi đồng hồ.