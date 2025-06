Em Xinh Say Hi - Live Stage 2: Đủ món chiêu đãi nhưng thiếu gia vị "gây nghiện"

HHT - Ở Live stage 2, các Em Xinh "Say Hi" cho thấy sự thử nghiệm mạnh tay - từ chất liệu dân gian, thông điệp nữ quyền, thanh xuân vườn trường đến ballad cảm xúc.

Sau phiên đấu giá và chia đội ở tập trước, 4 đội hình chính thức bước vào vòng thi Live stage 2 của Em Xinh Say Hi. Mỗi đội được chia thành hai nhóm nhỏ, thi đấu qua 2 vòng, mang đến tổng cộng 8 tiết mục hoàn toàn mới. Trong vòng 1 của Live stage 2, các tiết mục "ra trận" lần lượt là: Hề (đội Phương Mỹ Chi), Red Flag (đội Bích Phương), We Belong Together (đội Miu Lê) và Không Đau Nữa Rồi (đội 52Hz).

Hề: Liều nhưng khó "ăn nhiều"

Tiết mục mở màn của đội Phương Mỹ Chi gây chú ý khi kết hợp giữa nghệ thuật hát tuồng/ hát bội trong một không gian nhạc House hiện đại. Trang phục lấy cảm hứng từ sân khấu truyền thống, màu sắc rực rỡ, chi tiết thêu tay công phu, cùng mặt nạ nghệ thuật tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Đường dây âm nhạc được chia ra khá rõ với đoạn cao trào mang màu sắc âm nhạc sôi động, rap "căng" và vũ đạo mạnh.

Phương Ly thể hiện phần hát tuồng Bắc, xử lý nhả chữ khá tốt và bứt phá khá "wow". Chi Xê cũng có một bridge đầy luyến láy, mang màu sắc riêng. Điểm sáng rõ rệt nhất là đoạn rap battle cực bắt tai giữa WEAN và Pháo, được ví như một "phiên bản mới" của bản hit I'm Thinking About You.

Phương Mỹ Chi vẫn "cook ngọt" với thế mạnh nhạc dân gian, song vì thế chưa cho thấy sự đổi mới rõ rệt - vốn là một yếu tố quan trọng trong một format thi đấu đòi hỏi liên tục làm mới như Say Hi.

Bên cạnh đó, điểm đáng tiếc của Hề nằm ở sự thiếu liên kết giữa các verse. Mỗi thành viên đều có spotlight riêng nhưng khi "ráp" vào tổng thể chung lại có phần rời rạc. Sự tập hợp của nhiều ý tưởng và chất liệu âm nhạc vào một bài hát khiến ca khúc tạo được sự bất ngờ nhưng chưa có tính replay. Nhìn chung, Hề là một "món ăn" lạ và đầy liều lĩnh của đội trưởng Phương Mỹ Chi nhưng sẽ cần nhiều thời gian để trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng.

Red Flag: Visual bùng nổ, nhạc quá "trôi"

Tiết mục của đội Bích Phương với khách mời JSOL lựa chọn concept nữ quyền, hóa thân thành những biker girl tại một trạm xăng retro kiểu Âu - Mỹ thập niên 80. Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara và Lamoon đều "bùng nổ" visual, "lột xác" trong phong cách quyến rũ, tự tin thể hiện vũ đạo táo bạo, cuốn hút. Sân khấu cũng được dàn dựng ấn tượng, "sặc mùi tiền" với mô hình máy bơm xăng, mô tô giữa sàn diễn và hiệu ứng súng phun lửa hoành tráng.

Trái ngược với phần nhìn ấn tượng, "đường tiếng" của Red Flag với bản phối chất liệu afrobeat, gần như xa rời hoàn toàn phiên bản gốc, là điểm trừ lớn. Bản phối dồn dập nhưng dàn trải, thiếu điểm nhấn, khiến giọng hát của 4 Em Xinh này gần như "tàng hình". Ca từ của Red Flag phần lớn đều khá dài, thiếu đi những câu hát "đinh" - vốn là yếu tố tạo nên tính dễ nghe - dễ nhớ - dễ stream.

We Belong Together: Không mới nhưng không nhạt

Tiết mục của team Miu Lê tạo được thiện cảm với concept hội họa vừa tươi tắn, sặc sỡ, vừa ngọt ngào khi lựa chọn tone hồng làm chủ đạo. Juky San, LyLy, DANMY và Anh Trai Dương Domic hóa thân thành những họa sĩ trẻ, mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt - vừa hoài niệm, vừa đầy năng lượng up-mood. Từ ý tưởng sân khấu đến vũ đạo, team Miu Lê không quá bứt phá nhưng mang đến một tổng thể dễ chịu và dễ thương.

Từ bản demo, We Belong Together đã cho thấy màu sắc Pop khá quen thuộc. Không "bẻ gãy" hoàn toàn cấu trúc bài hát, kết hợp với EDM và âm hưởng Rock để tạo nên điểm nhấn sôi động, đậm chất thanh xuân là một "nước cờ" thông minh đến từ đội trưởng Miu Lê.

Các thành viên trong team Miu Lê đều giữ được phong độ khá tốt, thành công tạo nên một girlband trẻ trung, tươi mới. Phần góp giọng ngắn nhưng "chất" đến từ Dương Domic để lại điểm nhấn ấn tượng cho toàn bộ ca khúc. Bên cạnh đó, màu sắc của We Belong Together khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Ngáo Ngơ - một big-hit của Anh Trai Say Hi, được kỳ vọng sẽ "thừa kế" loạt thành tích "khủng" và sớm "tạo trend".

Không Đau Nữa Rồi: Công phu, ý tưởng tốt nhưng bản phối gây hụt hẫng

Tiết mục Ballad duy nhất của vòng 1 thuộc về đội 52Hz, với đội hình gồm Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và Anh Trai Pháp Kiều. Cả nhóm mang đến phần trình diễn Không Đau Nữa Rồi - ca khúc mới do Bùi Trường Linh sáng tác, lần đầu thử sức với bộ môn múa đương đại kết hợp sân khấu bàn xoay.

Sở hữu trong đội hình những thành viên có thế mạnh về viết nhạc, màn "bắt tay" của Orange - 52Hz mang đến một góc nhìn đa chiều hơn cho ca khúc. Bản phối Không Đau Nữa Rồi không quá "thuần" Ballad, mà được "nêm nếm" thêm một số chất liệu âm nhạc khác, tạo nên đường dây âm nhạc phong phú, có sâu lắng, có cao trào. Đặc biệt, đoạn Rap đối thoại nội tâm của Pháp Kiều được phát triển từ lời chất vấn chính mình ở bản hit Hào Quang góp phần tạo nên dấu ấn cảm xúc mạnh mẽ. Châu Bùi và Mỹ Mỹ trong lần đầu thử sức với Ballad cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Không Đau Nữa Rồi chính là sức lan tỏa quá mạnh mẽ của bản demo. Hiện tại, đã có những ý kiến trái chiều thể hiện sự hụt hẫng khi phiên bản Không Đau Nữa Rồi của Live stage 2 chưa "đủ wow" như kỳ vọng. Bên cạnh đó, một số khán giả tiếc nuối khi ca khúc phát triển theo định hướng tiếp nối Hào Quang nhưng "không tới", khó tạo được thành tích ấn tượng như đã từng.

Sau vòng 1, kết quả từ 300 khán giả tại trường quay đưa hai tiết mục Không Đau Nữa Rồi và Hề lên vị trí dẫn đầu. Ngược lại, Red Flag và We Belong Together tạm xếp sau, dù đều có phần trình diễn chỉn chu về dàn dựng. Hai đội trưởng Miu Lê và Bích Phương thừa nhận đã chuẩn bị kịch bản cho trường hợp này, và đặt kỳ vọng ở vòng sau - nhất là khi đội Red Flag đang giữ lợi thế 50 điểm cộng từ phiên đấu giá trước đó.

Vòng 2 của Live stage 2 sẽ là cơ hội quyết định cho các đội "lội ngược dòng", với sự xuất hiện của những tiết mục mới như: Điều Em Luôn Mong Muốn, Gã Săn Cá, Perfect và Em Chỉ Là. Dàn khách mời gồm Quang Hùng MasterD, Gemini Hùng Huỳnh, NEGAV và Tăng Duy Tân được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng hơn.