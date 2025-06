Em Xinh “Say Hi”: Miu Lê “dỗi nhẹ” cô bạn thân, Tiên Tiên “thở cũng ra nhạc”

HHT - Miu Lê “dỗi nhẹ” Tiên Tiên vì không được dẫn đi ăn hoành tráng như các thành viên Liên quân 2. Ngay lập tức, “Em xinh” Tiên Tiên sáng tác hai đoạn nhạc chế để dỗ dành cô bạn thân.

Sau khi được Miu Lê mời vào broadcast cá nhân, “Em xinh” Tiên Tiên đã có một cuộc “tổng tấn công” bằng giọng nói đậm chất “em bé” khiến người theo dõi “tan chảy”. Không lâu sau đó, giọng ca Say You Do đã bị chủ nhà Miu Lê “chất vấn” với lí do: “Cho tui ăn thì ăn toàn gỏi cuốn chấm mắm nêm, chấm tương. Cái dẫn mấy người khác đi ăn thì Omakase”.

Để dỗ dành cô bạn thân, Tiên Tiên đã viết lời chế mới trên nền nhạc gốc của hai ca khúc Đổi Tư Thế và Ba Ngọn Nến Lung Linh. Chủ nhân hit My Everything còn dí dỏm lồng ghép vào đoạn nhạc câu cửa miệng mà “người yêu tin đồn” của “Em xinh” Miu Lê hay sử dụng: “Quá là dễ với Tiên”.

Trước đó, “Em xinh” Miu Lê cũng từng phải dỗ dành “em bé” Tiên Tiên vì “lật kèo” phút chót. Cụ thể, cả hai đã bàn bạc trước là sau khi giới thiệu bản thân sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ cho người còn lại. Thế nhưng, thay vì kêu gọi ủng hộ cho Tiên Tiên, giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay đã kêu gọi cho chính bản thân mình: “Xin chào các bạn, mình là Miu Lê và hãy ủng hộ cho Miu Lê ở chương trình Em Xinh “Say Hi” nha”.

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với những màn tương tác đáng yêu của “đôi bạn 91-line”, khẳng định sẽ ủng hộ cả hai trong chặng hành trình tại Em Xinh “Say Hi”: “Hai bả đáng yêu quá”, “Hai cái tên mà tui hâm mộ, sẽ ủng hộ hai bạn lâu dài”, “Tui đoán được bà Miu sẽ nói gì luôn á, tội Tiên Tiên của tui”,...

Sau tập 1 Em Xinh “Say Hi”, bộ đôi Tiên Tiên và Miu Lê “gây sốt” cộng đồng mạng với những khoảnh khắc “phát đường”. Cả hai không chỉ tương đồng về cách phối trang phục mà còn trong cách chọn vật phẩm hình kim tự tháp. “Em xinh” Tiên Tiên còn từng “tuyên chiến” với Miu Lê với lý do sợ bị chương trình tách ra khi biết cả hai chơi thân với nhau.