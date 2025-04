Em Xinh "Say Hi" nhá hàng nghệ sĩ: Khán giả gọi tên Miu Lê, Quỳnh Anh Shyn

HHT - Một bức ảnh nhá hàng dàn Em Xinh "Say Hi" vừa được công bố. Ngay lập tức, khán giả trẻ đã nhận diện được nhiều "gương mặt thân quen" của làng giải trí Việt.

BTC vừa tiết lộ một bức hình các nghệ sĩ tham gia Em Xinh "Say Hi" đã bị làm mờ. Ở trung tâm hình ảnh nhá hàng, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra host Trấn Thành. Như vậy, ông xã Hari Won sẽ tiếp tục dẫn dắt Em Xinh "Say Hi", sau hành trình đồng hành đáng nhớ cùng với dàn Anh Trai vào mùa Hè 2024.

Dù đã bị làm mờ, khán giả vẫn đưa ra nhiều dự đoán "chắc nịch" về dàn cast Em Xinh "Say Hi". Các gương mặt có mái tóc ngắn được gọi tên lần lượt là Tiên Tiên, Liu Grace, Juky San, Miu Lê và Quỳnh Anh Shyn.

Khác với những danh sách được đồn đoán trước đó, ca/nhạc sĩ Tiên Tiên lần đầu được gọi tên. Kể từ ca khúc Anh Vui Không (ft. Lê Hiếu) ra mắt từ một năm trước, Tiên Tiên gần như vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc. Do đó, nếu thực sự trở lại với một chương trình thực tế, Tiên Tiên sẽ tạo được ấn tượng lớn với màu nhạc Indie đặc trưng.

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn - với thế mạnh về thời trang và diễn xuất - lại bất ngờ xuất hiện trong những dự đoán của netizen. Nhiều người tò mò về khả năng hát, vũ đạo và trình diễn của nàng fashionista, nếu cô thực sự góp mặt trong dàn Em Xinh "Say Hi".

Bên cạnh những tên tuổi đình đám, nhiều lần được netizen nhắc đến như Han Sara, Phương Mỹ Chi, LyLy, Lâm Bảo Ngọc,... danh sách lần này còn có sự xuất hiện của Yeollan (Trần Hoàng Phương Lan). Nữ người mẫu sinh năm 1998, từng đóng chính trong MV Tôi Quên Đi Thật Rồi của Isaac. Hiện tại, Yeollan vừa debut với ca khúc Chiếc Giường Đôi.