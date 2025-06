Em Xinh Say Hi: Tân binh LyHan là ai mà gây chú ý chỉ sau vài giây lên sóng?

HHT - Sau đoạn clip hơn 5 phút tiết lộ góc khuất khi đi thi Giọng Hát Việt (The Voice Vietnam) 2015, ca sĩ Bảo Uyên tiếp tục lên tiếng phản bác loạt ý kiến trái chiều. Trong khi đó, các học trò cũ của Mỹ Tâm có động thái bảo vệ cô giáo. Đức Phúc trấn an người hâm mộ giữa ồn ào.

HHT - Em Xinh "Say Hi" hiện đang thống trị Top Trending YouTube hạng mục Âm nhạc khi ca khúc "AAA" đạt Top 1, ca khúc "Đã Xinh Lại Còn Thông Minh" bám sát nút.

HHT - Sau khi Em Xinh "Say Hi" lên sóng, đông đảo nhanh chóng soi ra mối quan hệ đặc biệt giữa các "Em xinh" và dàn Anh Trai "Say Hi".