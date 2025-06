Em Xinh Say Hi tập 3: Đội trưởng Miu Lê chọn "ngoại lệ", Bích Phương nhầm luật

HHT - Trailer tập 3 "Em Xinh Say Hi" hé lộ ba đội trưởng đầu tiên của Live stage 2. Trong đó, Miu Lê và Bích Phương sứt mẻ tình cảm vì "ngựa chiến" Tiên Tiên, Phương Ly bị "phũ".

Em Xinh "Say Hi" vừa tung highlight tập 3, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả vì loạt tình huống "đấu khẩu" gay cấn, "dở khóc dở cười".

Ở tập này, các đội trưởng mới sẽ được gọi tên, sau đó bước vào vòng lựa chọn các "Em xinh" về đội để chuẩn bị tiết mục cho Live stage 2, có sự hỗ trợ của một số Anh Trai "Say Hi".

Hai đội trưởng đầu tiên lộ diện gồm Miu Lê và Bích Phương. Thoạt đầu, cả hai giữ thái độ thân thiện, niềm nở chào hỏi nhau khi cùng bước vào khu vực chọn thành viên.

Với mảnh ghép đầu tiên, Miu Lê không chần chừ chọn ngay Tiên Tiên với lý do: "Em cảm giác em cần Tiên. Em biết được năng lực của Tiên và em cảm thấy em muốn có Tiên trong đội". Miu Lê còn tiết lộ trước khi gia nhập "cuộc chiến", cô đã "mua chuộc" đội trưởng Phương Mỹ Chi, xin xỏ đội trưởng Bích Phương để chắc suất mang Tiên Tiên về đội, đảm nhận vị trí producer.

Dẫu vậy, khán giả lại được dịp cười bò với khoảnh khắc Miu Lê - Bích Phương tương tàn, sứt mẻ tình cảm vì chị cả "nói một đằng làm một nẻo", cùng chọn Tiên Tiên. Trước những lời trách móc của Miu Lê, Bích Phương "giải thích không kịp thở", khẳng định bản thân hiểu nhầm luật chơi chứ không cố ý chọn giọng ca Say You Do. Thậm chí, để chứng minh bản thân "trong sạch", chủ nhân hit Bùa Yêu còn chủ động xin rút, không tham gia chiêu mộ Tiên Tiên.

Ở một diễn biến khác, các "Em xinh" thành viên còn lại hào hứng chia sẻ điểm mạnh để ghi điểm với đội trưởng. Vũ Thảo My xông xáo "flex" bản thân biết nhiều thứ tiếng, Pháo khiến mọi người bất ngờ khi xác định lợi thế của bản thân là mái tóc ngắn, có thể tiết kiệm thời gian gội đầu, sử dụng phòng tắm cho các chị em. Trong khi đó, LyLy thể hiện phong thái của một "phú bà", khẳng định "em có tiền". Phương Ly liền tiếp lời, bật mí cô có nhiều tiền hơn LyLy.

Tuy nhiên, giọng ca Anh Là Ngoại Lệ Của Em bỗng rơi vào tuyệt vọng khi nghe MC Trấn Thành tiết lộ có một đội trưởng, là bạn thân nói giọng Bắc của cô ban đầu chọn cô nhưng lại thay đổi vào phút chót vì muốn tham gia vào một cuộc chiến drama. Theo hé lộ, danh tính người đó chính là "chị cả" Bích Phương, người "bỏ rơi" Phương Ly để chọn Tiên Tiên.