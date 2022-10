Engfa tiết lộ tình trạng của Hoa hậu Thiên Ân: Khóc rất nhiều do sự chỉ trích từ người hâm mộ

HHT - Dưới thành công của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ nước nhà, Đoàn Thiên Ân đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe tinh thần trong quá trình dự thi Miss Grand International 2022.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đang là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Tuy nhiên, Miss Grand Vietnam 2022 chỉ có vỏn vẹn vài ngày từ sau khi đăng quang trong nước để bay sang Indonesia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc thế giới. Chính vì lẽ đó, nàng hậu vẫn chưa có nhiều thời gian để tập luyện thuần thục các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi.

Trong một số phần thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2022, Thiên Ân vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, thậm chí là những lời chỉ trích gay gắt về ngoại hình và khả năng trình diễn của cô.

Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Engfa - Miss Grand Thái Lan cũng đã có những chia sẻ về Đoàn Thiên Ân. Nàng hậu cho biết Thiên Ân đang gặp các vấn đề về tinh thần và khóc rất nhiều vì áp lực, cũng như nhận được những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, Engfa chia sẻ: “Miss Grand Vietnam was crying for fan toxic of blaming her about why she not do this or do that and Engfa understand and comforted her by sharing experience of Miss Grand Thailand that she got a lot of drama".(tạm dịch: Thấy Thiên Ân khóc rất nhiều vì bị fan nói này nói kia, bảo phải làm này làm kia. Fah mới lại an ủi, không ai thấy được 100% mình cố gắng thế nào, họ chỉ thấy qua máy quay thôi. Chị kêu cứ cố gắng như chị để cuối cùng cũng được công nhận)”.

Trước đó, siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ đoạn tin nhắn giấu tên khiến nhiều khán giả vừa lo lắng vừa thương cảm. Theo những hình ảnh được đăng tải, người đàn em này đã bày tỏ: “Chị Tú ơi, em xuống tinh thần quá”. Kèm theo đó là những lời tự trách vì đã làm không tốt và chưa khắc phục được những những hạn chế đã được dặn dò.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra đó có thể là Đoàn Thiên Ân bởi cách đó không lâu cô đã gửi những lời chia sẻ đầy nghẹn ngào tới người hâm mộ trong nhóm chat riêng: “Chị cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chị. Mỗi hành trình, mỗi phần thi chị đã làm hết sức rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh ủng hộ”. Thậm chí, ngay sau khi kết thúc phần dự thi của mình, nàng hậu đã để lại lời xin lỗi vì những hạn chế khiến ai nấy cũng phải xót xa.