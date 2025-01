EQ cao như Wonyoung IVE: Từ tư duy Lucky Vicky tới cách nhìn nhận lời nói tiêu cực

HHT - Jang Wonyoung (IVE) ngày càng khiến khán giả thêm yêu vì những lần trả lời phỏng vấn gãy gọn, thông minh. Sau tư duy "Lucky Vicky" gây sốt năm qua, nữ idol lại khiến cư dân mạng cảm mến vì suy nghĩ tích cực khi đối diện với những nhận định tiêu cực.

Tập mới nhất của You Quiz On The Block có khách mời là Jang Wonyoung và Yujin (IVE). Cả hai tới quảng bá cho ca khúc mới Rebel Heart cũng như nhá hàng cho album Empathy. Trong teaser, Wonyoung đã nói về phán xét của hater: "Có những lúc bạn sẽ nghe được những lời bình luận không hay ho. Họ đánh giá em chỉ qua video vài giây, thành thật mà nói với em điều đó thực sự...", "Có câu nói là không có nỗi đau nào mà không được bù đắp...", nữ idol nói tiếp.

Đây chỉ là video nhá hàng, nên thực tế câu trả lời của Wonyoung sẽ dài hơn. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì tư duy của visual IVE. Từ cư dân mạng Hàn tới netizen quốc tế đều cảm phục tâm lý vững vàng, lạc quan của Wonyoung. Bởi từ khi ra mắt với IZ*ONE, rồi IVE tới nay, nữ idol từng không ít lần bị "ném đá" vô lý.

Câu trả lời của Wonyoung trở thành câu nói truyền cảm hứng, lên top thịnh hành của nhiều diễn đàn. Trong đó, trên Nate Pann, một bài đăng lọt chủ đề thảo luận nóng, thu về gần 90K lượt đọc chỉ sau 1 ngày đăng tải:

"Họ có thể vượt qua những bình phẩm ác ý bằng tinh thần mạnh mẽ, đáng học hỏi nha."

"Suy nghĩ của Wonyoung mạnh mẽ nhưng không phải cái cớ để ai đó mặc sức mà chỉ trích em ấy hay các ngôi sao khác."

"Tôi tự hỏi họ đã phải chịu đựng bao nhiêu ở độ tuổi còn trẻ như vậy…"

"Tôi cảm thấy như mình được chữa lành khi nhìn thấy Wonyoung. Em ấy là thần tượng thực thụ."

"Kể ra em ấy ra mắt từ lúc rất nhỏ, mới 15 tuổi thôi, trải qua bao đợt bị bạo lực mạng vì vị trí debut rồi đủ chuyện mà giờ nhỏ vẫn giữ được tinh thần lạc quan như vậy. Chỉ mong bản thân được như Wonyoung, mạnh mẽ phát triển bản thân và tỏa sáng với đam mê."

Trước đó, trong suốt năm 2024, Wonyoung cũng gây sốt khi lan tỏa "hệ tư tưởng" "Lucky Vicky" (lucky là may mắn, Vicky là tên tiếng Anh của nữ idol) - chỉ cách nghĩ tích cực khi gặp phải chuyện bị cho là không may. Nếu phải xếp hàng chờ lâu để mua bánh thì Wonyoung sẽ vui vẻ khi được ăn mẻ bánh mới. Hay khi đa số idol không thích trang điểm trước để tranh thủ ngủ thêm, thì Wonyoung sẽ vui vì có thể đi mua bánh cùng Yena.

Nhờ sự khéo léo khi trả lời phỏng vấn và tư duy lạc quan, tích cực, Wonyoung không chỉ thu hút được thêm nhiều fan mới mà còn "cảm hóa" nhiều anti-fan thành người hâm mộ.