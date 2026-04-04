"F4 nhạc Việt" có Anh trai lẫn Chị đẹp, Phùng Khánh Linh - Hoàng Dũng được mong chờ

Thiện Dư

HHTO - Nhiều khán giả bất ngờ khi nhóm bạn ca sĩ nổi tiếng gồm Phùng Khánh Linh, Phạm Anh Duy, Kiều Anh và Hoàng Dũng có khả năng "bingo" nếu tham gia hết các chương trình ăn khách hơn 2 năm qua của "nhà Vi", "nhà Yến".

Cụ thể, trên mạng xã hội gần đây chia sẻ rầm rộ hình ảnh của nhóm bạn gồm Phạm Anh Duy, Kiều Anh, Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh. Tất cả đều từng tham gia cùng chương trình Giọng Hát Việt mùa 3 thuộc đội của huấn luyện viên Thu Phương và là những cái tên bám trụ sâu nhất. Trong đó, Hoàng Dũng xuất sắc lọt vào Chung kết và giành hạng 3. Giờ đây, "F4 nhạc Việt" được nhắc đến khi lần lượt các thành viên đã (và đang được đồn đoán) tham gia các chương trình âm nhạc gây sốt gần đây.

662585447-1021143176902123-1381648645385772307-n.jpg
Hình ảnh "bộ tứ" Giọng Hát Việt năm nào được chia sẻ lại cùng các biểu tượng chương trình mà họ đã (hoặc có thể sẽ) tham gia.

Trong bộ tứ, Phạm Anh Duy nằm trong danh sách 30 gương mặt tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 1. Gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, Phạm Anh Duy có những khoảnh khắc "gây sốt" mạng xã hội thông qua các sân khấu Bảnh, Sóng Vỗ Vỡ BờThi Sĩ. Tuy dừng chân sớm nhưng lần tham gia này cũng góp phần giúp tên tuổi anh đến gần với đại chúng hơn, có thêm nhiều lời mời đi diễn.

448704462-18426852961070351-2845213961370061940-n.jpg

Kiều Anh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. "Ca nương" ghi điểm bởi chất giọng cao đặc trưng, cũng như nỗ lực mang văn hóa truyền thống lồng ghép qua từng tiết mục của mình. Đỉnh điểm là khi cô bùng nổ trong phần trình diễn Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn, đạt hạng 2 trên BXH thịnh hành YouTube (bảng âm nhạc cũ lúc bấy giờ), và được đánh giá là sản phẩm thành công nhất bước ra từ chương trình.

hain1575-17367908197721245049510.jpg

Đến thời gian gần đây, Hoàng Dũng là gương mặt kế tiếp gây xôn xao khi có sự nghiệp thăng tiến trong cuối năm 2025 - đầu năm 2026. Với album Xoay Tròn được đề cử Làn Sóng Xanh, nam ca sĩ tổ chức thành công 2 đêm diễn cùng tên, diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Hiện tại, anh đang nằm trong danh sách nghệ sĩ được đồn đoán tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ.

concert-xoay-trong-hua-hen-mang-den-nhung-phan-trinh-dien-bung-no-cua-hoang-dung.jpg

Cuối cùng là Phùng Khánh Linh - nữ ca sĩ đã có một năm 2025 bứt phá và chạm đến đỉnh cao mới của sự nghiệp. Album Giữa Một Vạn Người của cô được đề cử "Album của năm" tại Làn Sóng Xanh, và được đông đảo khán giả đón nhận. Sau đó, 2 đêm concert Giữa Một Vạn Tour "cháy vé" đánh dấu một cột mốc thành công khác của nữ ca sĩ. Giờ đây khi nhóm bạn đều trở thành "Anh trai", "Chị đẹp" và có thể thêm "Anh tài", thì Phùng Khánh Linh được kỳ vọng sẽ trở thành "Em xinh" hoặc "Chị đẹp" nếu hai chương trình này ra mắt mùa mới trong tương lai.

dat06937-17741442991951991754407.jpg
hht1478-coverfb.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục