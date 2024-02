Fan bất bình với ê-kíp của Hoa hậu Mai Phương sau khi xem video phần thi đối đầu

HHT - Các thí sinh của cuộc thi Miss World lần thứ 71 đã bắt đầu được yêu cầu nộp video clip hùng biện cho phần thi đối đầu Head to Head Challenge. Mặc dù đã có tới gần 2 năm để chuẩn bị, nhưng không hiểu vì sao phần thi này của Mai Phương mãi đến khi sang tận Ấn Độ mới được quay và hoàn thiện.

Phần thi Head to Head Challenge là một trong những phần thi phụ đặc trưng và vô cùng quan trọng của các kỳ Miss World. Theo format mới của phần thi này năm nay, các thí sinh sẽ gửi một video dài 1 phút, nói về các chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh G20, đề tài xoay quanh One Planet, One Family, One Future (tạm dịch: Một Hành tinh, Một Gia đình, Một Tương lai).

Thí sinh có thể chọn để nói về các vấn đề: An ninh lương thực, thay đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, thời kỳ quá độ của kỹ thuật số và nữ quyền. Ban Giám khảo của cuộc thi Miss World lần thứ 71 sẽ chọn ra 20 video clip xuất sắc nhất để tham gia tranh biện tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20, vào ngày 23/2.

Hoa hậu Mai Phương đã chọn chủ đề phát triển bền vững cho video hùng biện của mình. Người đẹp chia sẻ: “Là một người yêu thích hoạt động thiện nguyện, Phương vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy những người xung quanh mình phát triển và có được nhiều niềm vui. Tuy nhiên, Phương cũng hiểu rằng, mình là một cá nhân nhỏ bé, nếu muốn giúp được nhiều người hơn, Phương cần sự chung tay của một tập thể.

Điều đó là một trong những chất xúc tác rất lớn giúp Mai Phương thành lập Yako by Mai Phương - thương hiệu thời trang phi lợi nhuận, đồng thời là dự án nhân ái mà Phương mang đến Miss World năm nay. Bằng cách bán áo, Mai Phương có thể gây quỹ và bằng cách mua áo, mọi người có thể cùng Mai Phương hỗ trợ được nhiều người khó khăn. Mai Phương tin rằng, bất kỳ việc gì cũng cần được lập kế hoạch và phát triển một cách bền vững - và hoạt động nhân ái cũng không ngoại lệ.”

Video hùng biện của Hoa hậu Mai Phương nhận được “bão” lời khen vì cách nói chuyện gần gũi, thân thiện, đặc biệt với điểm IELTS 8.0, phát âm tiếng Anh của nàng hậu vô cùng ổn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra tiếc nuối vì video không được chuẩn bị trước, sang đến Ấn Độ mới được Mai Phương quay từ phòng khách sạn. Đây rất có thể sẽ trở thành một điểm trừ lớn của nàng hậu trước Ban giám khảo.

Xem các thí sinh khác, ví dụ như đại diện Indonesia có video clip được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu và công phu, fan sắc đẹp Việt lại càng tỏ ra bất bình với ê-kíp của Hoa hậu Mai Phương. Miss World là cuộc thi nhan sắc quốc tế hàng đầu, với lượng thí sinh tham gia đông nhất trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế vì thế càng cần phải có sự chuẩn bị cẩn thận, chu toàn. Fan sắc đẹp chỉ đành hi vọng BGK sẽ chú ý nhiều hơn tới sự chân thành, khả năng diễn đạt trôi chảy của Mai Phương để chấm điểm video clip của nàng hậu.