Fan bất mãn khi săn vé sớm concert Anh Trai "Say Hi" D-3: Vé đến tay vẫn có thể bị hủy

HHT - Quá trình săn vé sớm concert Anh Trai "Say Hi" ngày 3 khiến khán giả hoang mang, thậm chí bất mãn, có nhiều vé thậm chí còn bị hủy.

Vào 9h00 sáng ngày 7/11, concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tại Hà Nội đã bất ngờ mở bán vé sớm. Theo thông tin từ đơn vị bán vé chính thức thì chỉ sau 45 phút mở bán, toàn bộ số lượng vé sớm của concert Anh Trai "Say Hi" ngày 3 đã được "tẩu tán".

Tuy nhiên hiện tại trên MXH, nhiều khán giả đang bày tỏ sự buồn bã, bất mãn khi gặp nhiều vấn đề bất cập, khiến tình trạng vé đến tay mà vẫn vụt mất.

Cụ thể, một số khán giả đăng tải trên nền tảng Threads về sự bất cập trong khâu mua vé, cụ thể là thanh toán khi tham gia săn vé sớm concert Anh Trai "Say Hi" ngày 3. Có những người vào xếp hàng ở các số nhỏ, sớm, thậm chí trong số 100 đổ lại vẫn không thể săn được vé concert theo ý muốn.

Thậm chí, có những khán giả vào được bước tiến hành mua vé, thanh toán nhưng sau đó lại bị hủy vé.

Lý do là bởi theo quy định từ đơn vị bán vé, hình thức thanh toán thẻ quốc tế chỉ áp dụng cho thẻ của ngân hàng V., có các mã BIN cụ thể. Nếu nằm ngoài loại thẻ và số mã BIN được liệt kê, đơn vé của khán giả sẽ bị hủy và được hoàn tiền.

Một số khán giả đã không khỏi buồn bã khi vé đã gần như đến tay nhưng sau đó bị hủy vô cùng đáng tiếc vì sử dụng loại thẻ khác hoặc các ví điện tử.

Tuy vậy, vẫn có nhiều khán giả săn được vé dù số thứ tự xếp hàng khá cao. Thế nhưng nhìn chung, công đoạn bán vé sớm của concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tại Hà Nội vẫn có nhiều vấn đề, không thể làm hài lòng được tất cả khán giả. Việc công bố "sold out" toàn bộ vé mở bán sớm đến từ BTC cũng khiến nhiều cư dân mạng hoang mang. Có ý kiến cho rằng vé đã thật sự hết ở phút thứ 30 hoặc thậm chí sớm hơn.

Mặt khác, tốc độ "cháy vé" sớm của concert Anh Trai "Say Hi" ngày 3 tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ. Có khán giả cho biết chỉ trong 5 phút đầu mở bán, các hạng vé SVIP và Fanzone đều đã hết. Tốc độ bán vé sớm thần tốc của concert ngày 3 lần này khiến không ít khán giả trở tay không kịp, đành đợi thời điểm mở bán vé chính thức để "chiến" lần 2.