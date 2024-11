Concert Anh Trai "Say Hi" D-3 bất ngờ mở bán vé chính thức sớm hơn một ngày

Đúng 10h11 sáng 7/11, trang bán vé Ticketbox bất ngờ thông báo khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng:

Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 - vé mở bán sớm chính thức cháy hàng sau 45 phút. Vì quá hot nên chỉ sau thời gian ngắn, vé mở bán sớm đã chính thức sold out!

Để đáp lại sự yêu mến của mọi người, không thể để quý khán giả đợi lâu, Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 sẽ mở bán chính thức từ 12:00 trưa hôm nay (7/11/2024) luôn ạ.