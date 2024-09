Fan meeting Quang Hùng MasterD: "Cháy vé" sau vài phút, BTC có động thái ghi điểm

HHT - Có một hành trình "say hi" thành công, chính thức góp mặt vào nhóm nhạc debut, Quang Hùng MasterD hiện đang là một trong những ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan hùng hậu. Sắp tới, nam ca sĩ sẽ có buổi fan meeting đầu tiên cùng người hâm mộ tại TP.HCM.

Đầu tháng 9 vừa qua, Quang Hùng MasterD thông báo sẽ mở buổi fan meeting đầu tiên tại Việt Nam trong năm nay. Buổi gặp gỡ được lên lịch vào đầu tháng 10 tới, diễn ra tại TP.HCM với quy mô 1.000 khán giả. Tuy nhiên, mới đây, ngay khi cổng bán vé vừa mở, nhiều khán giả đã phải "tiếc hùi hụi" vì chỉ trong vòng chưa đến 5 phút vé đã "cháy sạch".

Trước tình huống bất ngờ này, ê-kíp Quang Hùng MasterD đã có hành động khiến fan ấm lòng, cho thấy "Quang Hồng" "chiều fan số 2 không ai số 1".

Cụ thể, ngay khi nhận thông tin vé được bán hết trong tích tắc và fan phải đối diện với tình trạng mua lại vé từ "phe vé", Quang Hùng đã vội đăng bài trấn an người hâm mộ. Nam ca sĩ nhắn gửi: "Ê-kíp xin cảnh báo đến tất cả các tình trạng bán đôn giá vé gốc khi không được cho phép, cảnh báo các trường hợp dùng hình ảnh nghệ sĩ để trục lợi cá nhân".

Bên cạnh đó, phản hồi nhiều ý kiến "chưa kịp đặt vé đã hết", đại diện phía nam ca sĩ cho biết đang tiến hành khảo sát để xem xét mở thêm một ngày fan meeting nếu đủ điều kiện. Ngoài ra, khán giả ở nhiều tỉnh, thành phố khác cũng để lại bình luận, hy vọng nam ca sĩ sẽ tổ chức thêm nhiều buổi gặp gỡ cùng khán giả.

Trải qua hơn 4 tháng tại Anh Trai "Say Hi", giọng ca Thủy Triều hiện đang được nhiều khán giả chú ý, công nhận về tài năng âm nhạc. "Chiến thần tạo hit" Quang Hùng MasterD liên tục mang đến những ca khúc "cháy tai", mà theo Rhyder là "bài nào vào tay Quang Hùng mà chả thành hit". Các ca khúc anh mang đến trong chương trình như Catch Me If You Can, Chân Thành,... và mới đây là tiết mục solo Trói Em Lại đều thống trị Top Âm nhạc Thịnh hành YouTube trong nhiều ngày.

Đêm Chung kết khép lại, giọng ca gốc Huế tiếp tục "bội thu" khi lọt vào Top 5, góp mặt vào nhóm nhạc toàn năng Best 5 cùng HIEUTHUHAI, Rhyder, Isaac, Đức Phúc. Trong đó, kết quả chung cuộc được chọn ra nhờ vào lượt vote online, vì vậy việc Quang Hùng MasterD đạt hơn 600K phiếu bình chọn cho thấy khán giả đang dành cho anh một tình cảm rất lớn.

Hậu Anh Trai "Say Hi", dàn 29 "anh trai" còn lại cũng "lãi" về một lượng fan "khủng", nhiều FC được thành lập và mong chờ các anh mở fan meeting. Trong ngày 22/9 tới, "anh trai" Hùng Huỳnh có một buổi gặp gỡ, ký tặng cùng người hâm mộ tại một sự kiện ở TP.HCM. Đông đảo thành viên Darling (FC của Hùng Huỳnh) đang ráo riết "săn lùng" vé. Trước đó, Dương Domic đã có buổi "họp lớp" cùng người hâm mộ nhân dịp sinh nhật.