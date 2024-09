Anh Trai Say Hi: Đức Phúc, Isaac vướng tranh cãi, tương lai nhóm Best 5 sẽ ra sao?

HHT - Đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" chính thức khép lại, tìm ra vị trí Quán quân, Á quân và đội hình nhóm nhạc. Tuy nhiên, cư dân mạng hiện đang "nói chuyện nhiều" về 2 mảnh ghép Isaac và Đức Phúc khi góp mặt vào Best 5.