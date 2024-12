Fan Quang Hùng MasterD bất bình vì idol bị "cho ra rìa" trên poster Sóng 25

HHT - Các fan của Quang Hùng MasterD bức xúc khi nam ca sĩ bị "cho ra rìa" trên tấm poster quảng bá chương trình Sóng 25 Live Concert sắp diễn ra.

Không ít khán giả, đặc biệt là Muzik (cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD) đã bày tỏ sự "khó chịu vô cùng" khi phát hiện một thay đổi liên quan đến nam ca sĩ trên tấm poster quảng bá chương trình Sóng 25 Live Concert. Trước đó, Quang Hùng MasterD được xếp ở vị trí cạnh HIEUTHUHAI, đối xứng với Rhyder để tạo nên Top 3 của nhóm Best 5 ATSH. Tuy nhiên sau đó, không rõ vì lý do gì, tấm poster mới của chương trình lại thể hiện hình ảnh Quang Hùng MasterD đứng ngoài rìa, còn đàn anh Isaac vào trong thay thế.

Trước đó, fan phát hiện Quang Hùng MasterD đã gặp phải không ít vấn đề khi tham gia chuỗi concert Anh Trai "Say Hi". Sân khấu Trói Em Lại của nam ca sĩ chỉ có thời lượng 1 phút 20 giây, ngắn hơn các "anh trai" Best 5 khác. Ngoài ra, Quang Hùng MasterD còn ít được quay cận mặt xuyên suốt concert, khiến khán giả yêu mến nam ca sĩ không khỏi thất vọng.

Giờ đây đến sự việc poster Sóng 25 Live Concert, cộng đồng Muzik đã đồng loạt lên tiếng, chỉ trích phía ê-kíp chương trình khi có hành động không tinh tế trên poster. Mặt khác, một số cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ nhằm điều chỉnh để làm đẹp poster, khuyên các fan của nam ca sĩ không nên "overthinking".

Trước đó, Quang Hùng MasterD đã có cú bùng nổ về danh tiếng khi tham gia Anh Trai "Say Hi". Tại đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi", Quang Hùng MasterD đứng hạng 3 chung cuộc, sau Rhyder và Quán quân HIEUTHUHAI, trở thành thành viên của Best 5. Quang Hùng MasterD đang nhận được nhiều thành tích tốt nhất sự nghiệp từ trước đến nay và được đề cử nhiều giải thưởng cuối năm.