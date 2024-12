Giá vé Sóng 25 Live Concert giảm sốc gây tranh cãi, người mua sớm bức xúc

HHT - Khán giả bức xúc với động thái giảm giá vé Sóng 25 Live Concert, cho rằng thiếu công bằng với người mua sớm và đặt câu hỏi về cách ban tổ chức xử lý vụ việc.

Sóng 25 - chương trình quen thuộc mỗi dịp Tết, năm nay đổi mới với format Live Concert, quy tụ dàn nghệ sĩ từ các show truyền hình thực tế ăn khách nhất nhì năm qua như Anh Trai "Say Hi", Rap Việt và Our Song. Chính sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng kỳ vọng vào chất lượng chương trình đã khiến khán giả sẵn sàng "chốt đơn" ngay đợt mở bán sớm (early bird), bất chấp thời gian gấp rút và mức giá không hề nhẹ, dao động từ 2,5 triệu đến 10 triệu đồng.

Tối 24/12, việc ban tổ chức bất ngờ tung ra chương trình giảm giá vé khiến không ít người mua sớm cảm thấy "tủi thân". Theo thông báo trên fanpage chương trình, mỗi "anh trai" sẽ nhận được 30 coupon giảm giá để tặng fan. Với 22 nghệ sĩ tham gia, dự kiến số lượng vé ưu đãi này có thể lên tới 660.

Một người bức xúc chia sẻ: "Mua vé sớm còn chưa biết line-up đầy đủ, giờ lại giảm giá cho người mua sau, có khác nào xem người mua sớm là giàu hơn". Người khác cho biết: "Làm như này chẳng khác nào khuyến khích chờ giảm giá thay vì ủng hộ chương trình ngay từ đầu".

Người mua vé early bird cũng bày tỏ mong muốn ban tổ chức đưa ra phương án "bù đắp", trên tinh thần họ là những khán giả đã tin tưởng và ủng hộ chương trình từ đầu. Một người bày tỏ: "Chấp nhận lỗ nhưng phải bù đắp gì cho những người đã mua eb (early bird) vì chúng tôi mới là những người tâm huyết ngay từ đầu với chương trình".