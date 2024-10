Fan than trời về stylist của Dương Domic, dáng chuẩn "gánh còng lưng" trang phục

HHT - Ngay khi em út Captain Boy ra mắt MV debut chính thức có sự góp giọng của Rhyder, dàn "anh trai" Say Hi đồng loạt nhập hội "bế em", tung đủ loại content hài hước để ủng hộ sản phẩm của "bé út".

HHT - Vừa kết thúc hành trình "Say Hi" và 2 đêm concert Anh Trai "Say Hi", Gin Tuấn Kiệt đã bắt tay ngay vào dự án mới ở lĩnh vực phim ảnh.