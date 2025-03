Fan "The Devil Wears Prada" ăn mừng, hóng phần 2 của siêu phẩm thời trang

HHT - Không hẹn mà gặp, nhiều nữ thần phim Hoa ngữ đều có một tấm ảnh đặc biệt được gọi là “ảnh cầu may”. Vậy Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi thì ai có ảnh cầu may đẹp nhất?

HHT - Netizen đang suy đoán cặp đôi chính của phim “Queen of Tears” thực sự có hẹn hò với nhau chứ không đơn thuần chỉ là tin đồn. Tất cả bắt đầu từ một hành động của Kim Soo Hyun.

HHT - Khi những bê bối của nam diễn viên Kim Soo Hyun đang gây chấn động, một câu thoại tưởng như bình thường của IU trong bộ phim đang gây sốt "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Một Quả Quýt) bất ngờ viral khắp mạng xã hội.