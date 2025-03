Phản ứng loạt sao với "drama" Kim Soo Hyun: Ngoài G-Dragon "trượt tay", còn ai?

HHT - Công chúng không chỉ chú ý đến những câu chuyện xoay quanh ồn ào đời tư của Kim Soo Hyun mà còn quan tâm đến phản ứng của những nghệ sĩ khác trong giới giải trí với sự việc này.

Dư luận đang sục sôi trước những tin đồn và cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun được Viện Garo Sero liên tục công bố. Công ty quản lý của anh đã đưa phản hồi chính thức chống lại cáo buộc từ Viện Garo Sero. Cư dân mạng còn quan tâm tới động thái của dàn sao trong giới về vụ việc.

Cuối ngày 12/3, thông tin nam diễn viên họ Kim dự kiến ​​sẽ rời khỏi chương trình Good Day lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Good Day là chương trình giải trí do G-Dragon (BIGBANG) dẫn dắt, với mong muốn cùng các nghệ sĩ kết nối.

Tuy nhiên, ngày 13/3, đại diện chương trình xác nhận anh vẫn ghi hình show như bình thường. Không lâu sau, dân tình phát hiện nam idol đã bấm like bài đăng kêu gọi ngăn Kim Soo Hyun tham gia ghi hình Good Day. Nội dung chính của bài viết là mong nam diễn viên hãy rút khỏi show, kịch bản Good Day sẽ phải thay đổi và nếu chương trình vẫn tiếp tục phát sóng với sự tham gia của Kim Soo Hyun thì 88-line có thể sẽ tan rã.

Tuy nhiên, dưới những bài đăng về việc G-Dragon nhấn like bài viết, không ít người hâm mộ đã thanh minh rằng, anh chỉ "trượt tay" "thả tim" bài đăng nhắc mình. Đây không phải lần đầu tiên. Hiện tại, nam rapper đã bỏ like bài viết trên.

Một tài khoản ẩn danh, tự nhận là cựu nhân viên của Gold Medalist, viết 4 năm trước, người này đã bị công ty đột ngột sa thải sau khi tiết lộ thông tin nhạy cảm liên quan đến Seo Ye Ji, nhưng những tiết lộ này đã không được báo chí đăng tải. Ngoài ra, để bảo vệ danh tiếng của mình, anh em Kim Soo Hyun còn biến Seo Ye Ji thành người gánh chịu mọi tai tiếng. Họ cũng bị cáo buộc đã khai thác danh tiếng của nữ diễn viên để thu lợi nhuận lớn mà không đầu tư vào việc quảng bá cho các dự án của cô.

Từng hợp tác trong bộ phim It's Okay Not To Be Okay (Điên Thì Có Sao) vào năm 2020, nhưng khi bị lôi vào ồn ào của nam diễn viên, Seo Ye Ji bức xúc lên tiếng ngay trong đêm. Cô phủ nhận việc mình từng có quan hệ tình cảm với Kim Soo Hyun và cả Sa Rang (anh họ của Soo Hyun, đồng sáng lập của Gold Medalist).

Không chỉ có những động thái từ phía nghệ sĩ Hàn, Ngu Thư Hân cũng gây chú ý bởi việc hủy follow tài khoản Instagram của nam diễn viên. Điều đáng nói ở đây là việc Ngu Thư Hân từng là một fangirl của Kim Soo Hyun. Năm ngoái, cô từng bày tỏ muốn được hợp tác cũng thần tượng trong tương lai.

Thêm vào đó, sự trở lại của Ngu Thư Hân với Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông đã bị "nuốt chửng" bởi scandal của thần tượng. Dư luận cho rằng, cô nàng có lẽ đang "đau lòng" khi hình tượng nam thần trong lòng bấy lâu sụp đổ.

Vào ngày 11/3, Yeri ( Red Velvet) đã đăng tải 2 story trên tài khoản Instagram. Ở story đầu tiên, nữ idol đăng tải một bức ảnh hai cô gái ngồi cạnh nhau, quay lưng về phía ống kính. Dân tình nghi ngờ đây là hình Kim Sae Ron và cô bởi cả hai là bạn thân.

Ở story thứ hai, cô đăng ảnh chụp màn hình đang nghe twin của Jennie (BLACKPINK), một bản ballad nói về nỗi buồn và mong được hàn gắn với một người bạn cũ. Nhiều cư dân mạng suy đoán Yeri đang nhớ về Sae Ron giữa lúc truyền thông đang bàn tán rôm rả về bạn thân mình và Kim Soo Hyun.