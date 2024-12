FC WEAN, Tage không chuẩn bị kịp dự án, fan xôn xao ảnh sân khấu trước giờ G

HHT - Nhiều FC chưa kịp hoàn thành các dự án đồng hành như photobooth, food truck trước concert Anh Trai "Say Hi" D-3 gây tiếc nuối. Bên cạnh đó, hình ảnh bên trong sân khấu khiến nhiều fan cảm thấy "nổi da gà".

Concert Anh Trai "Say Hi" (ATSH) D-3 đang ngày càng nóng lên khi chỉ còn vài giờ nữa sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Không khí sôi động được cộng đồng fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, lan tỏa sự háo hức đến cả những người không thể tham dự. Tuy nhiên, bên cạnh các dự án đồng hành hoành tráng, vẫn có một số FC chưa kịp triển khai các hoạt động vì nhiều lý do khác nhau.

FC Quân A.P thông báo hủy dự án photobooth do thiếu nhân lực, nhận về ý kiến trái chiều. Đa số fan bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc hủy bỏ lần này là không thuyết phục vì các FC khác vẫn nỗ lực hoàn thành dự án dù thời gian gấp rút. Đây đã là lần thứ hai dự án tiếp ứng của FC Quân A.P bị hủy, khiến không ít fan đặt câu hỏi về trách nhiệm của FC trong việc ủng hộ thần tượng. Dẫu vậy, nhờ sự cố gắng và nỗ lực của một nhóm người hâm mộ, khu vực photobooth được đặt tại một quán café gần sân vận động đã được hoàn thành, giúp phần nào xoa dịu tình hình.

Không chỉ FC Quân A.P, nhiều khán giả còn phát hiện "anh trai" WEAN và Tage cũng thiếu vắng các dự án đồng hành. Với FC của Tage, một fan chia sẻ do có phát sinh vấn đề nên dự án bị hoãn lại, sẽ có vào D-4. Trong khi đó, trường hợp FC của WEAN, số tiền ủng hộ không đạt mục tiêu để triển khai hạng mục. Nhiều fan chung của chương trình cảm thấy tiếc nuối, có người bày tỏ: "Tui buồn là vì mấy ổng không có, mà buồn hơn là nghĩ tới việc mấy ổng sẽ buồn vì điều đó".

Bên cạnh đó, những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu concert ATSHD-3 được hé lộ khiến nhiều fan “nổi da gà” vì độ hoành tráng. Bên ngoài sân vận động, hàng dài người hâm mộ đang xếp hàng và cập nhật trạng thái lạc quan "sắp tới tui rồi, còn một hàng dài này thôi" khiến nhiều người bật cười.