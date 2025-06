G-Dragon đội mưa biểu diễn ở Mỹ Đình: Chiếc trâm hoa cúc gần 3 tỷ đồng gây sốt

HHT - Dưới cơn mưa lớn tối 21/6, sân Mỹ Đình vẫn "rực cháy" bởi sức hút từ G-Dragon và hàng chục nghìn khán giả. Tại đại nhạc hội Mega Concert được mong đợi suốt nhiều tháng, không chỉ những màn trình diễn cuốn hút, mà cả phong cách thời trang của G-Dragon cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Đêm 21/6, sân vận động Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò khi G-Dragon chính thức xuất hiện tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025, đánh dấu lần đầu tiên "ông hoàng K-Pop" trình diễn tại Việt Nam - sau 13 năm chờ đợi của fan Việt. Dưới trời mưa tầm tã, năng lượng và tinh thần “đu idol” của gần 40.000 khán giả vẫn rực cháy.

“Anh Long” lịch lãm dưới màn mưa, giao diện bảnh bao bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Trang phục gồm quần dài, áo ba lỗ đỏ nổi bật bên trong, phối cùng gile trắng ngà và khoác ngoài blazer xanh đậm. Chiếc cà vạt chấm bi thắt hờ đã tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa nổi loạn - đúng chất G-Dragon.

Để hoàn thiện phong cách, nam idol đội chiếc nón cói Canotier của Celine, trị giá khoảng 890 USD (tương đương 23 triệu đồng). Điểm nhấn đắt giá nhất chính là trâm cài áo hình hoa cúc khuyết cánh - sản phẩm hợp tác giữa G-Dragon và hãng Jacob & Co. Chiếc trâm được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 9,31 carat kim cương trắng, 1,94 carat sapphire vàng và 4,2 carat tsavorite, từng được bán đấu giá với mức 112.500 USD (gần 3 tỷ đồng).

Hình ảnh hoa cúc tiếp tục được G-Dragon “lăng xê” xuyên suốt outfit, xuất hiện trên trâm cài áo, khuyên tai, nhẫn... tạo nên sự liên kết biểu tượng cho phong cách cá nhân. Trên ve áo còn có một pin cài biểu tượng giống chữ U từng xuất hiện trong MV POWER.

Đáng chú ý, chiếc nón Celine và trâm hoa cúc từng được G-Dragon diện tại sự kiện Jacob & Co ở Seoul (tháng 2) và tại concert Übermensch ở sân vận động Goyang (tháng 3). Tính cả sân vận động Mỹ Đình, đây là lần thứ ba anh kết hợp bộ đôi phụ kiện này.

Dù trời mưa lớn, G-Dragon vẫn trình diễn hết mình và tương tác cùng người hâm mộ. Anh còn xúc động đọc lời ca Home Sweet Home: “I’d never let you go. I will be back” - như lời hứa sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn trong tương lai.