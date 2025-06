G-Dragon làm chứng tình yêu: Loạt màn cầu hôn "viral" sau concert tại Mỹ Đình

HHT - Khi thanh xuân gặp tương lai, nhiều V.I.P và FAM đã chọn chính sân khấu của G-Dragon làm nơi cầu hôn bạn đời - biến buổi concert trở thành khoảnh khắc không thể quên.

Cuối tuần qua, G-Dragon chính là cái tên chiếm trọn spotlight khi trở thành một trong những khách mời đặc biệt nhất của Đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025. Màn trở lại của trưởng nhóm BIGBANG đã mang đến niềm háo hức và hoài niệm thanh xuân khó quên đối với cộng đồng fan K-Pop tại Việt Nam.

Trong bầu không khí xúc động của buổi hòa nhạc, một số V.I.P đã chọn chính phần trình diễn của thần tượng làm thời khắc cầu hôn. Dưới màn mưa trắng xóa và sự "làm chứng" của G-Dragon, một chàng trai bất ngờ ngỏ lời cầu hôn. Theo video được chia sẻ trên TikTok, có vẻ như cô gái không hề biết trước kế hoạch này nên đã không giấu được sự xúc động. Xung quanh, khán giả đồng loạt hò reo cổ vũ cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.

“Ngày hôm nay, anh em chúng ta có mặt tại đây chứng kiến cho em và vợ của em. Mọi ký ức, thanh xuân đều ùa về, cảm xúc dâng trào trong vô tận. Một lần nữa xin cảm ơn anh, G-Dragon”, người chồng xúc động chia sẻ trên trang cá nhân. Theo lời kể, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và có một em bé, nhưng đây là lần đầu anh chính thức cầu hôn vợ. Không chỉ ý nghĩa bởi sự “góp mặt” của thần tượng, những hồi ức tuổi trẻ của hai người cũng góp phần làm khoảnh khắc này thêm trọn vẹn.

Khi G-Dragon đang trình diễn ca khúc Crooked, một cặp đôi khác bên dưới khán đài cũng có màn cầu hôn dễ thương không kém. Chàng trai quỳ gối với một hộp nhẫn bằng bông, khiến bạn gái bật cười hạnh phúc trong tiếng reo hò vang dội từ những người xung quanh. Thậm chí, một số fan còn cho biết đã chứng kiến thêm một màn cầu hôn diễn ra trong tiệc hậu sự kiện tại một cửa hàng sau concert.

Không khí lan tỏa tình yêu và ký ức tuổi trẻ khiến đêm nhạc trở thành kỷ niệm khó quên với nhiều người. Một vài khán giả bày tỏ tiếc nuối vì cho rằng nếu G-Dragon biểu diễn những ca khúc “tình bể bình” như Without You hay Take Me thì khoảnh khắc cầu hôn có thể còn cảm xúc hơn. Tuy vậy, đa số bình luận đều đồng thuận rằng giữa biển người cuồng nhiệt, chỉ cần được ở bên người mình yêu thương đã đủ để tạo nên một lời cầu hôn đáng nhớ suốt đời.

G-Dragon từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "ông hoàng K-Pop". Kho tàng nhạc của anh nói riêng và BIGBANG nói chung đã trở thành hồi ức thanh xuân của biết bao thế hệ người hâm mộ K-Pop tại Việt Nam. Hiện tại, dân tình đang rộ lên tin đồn concert Übermensch của G-Dragon sẽ dừng chân ở Hà Nội vào ngày 8 - 9/11 năm nay. Do đó, cộng đồng fan Việt đang tích cực "tích lúa", sẵn sàng đón chờ ngày nam rapper trở lại.