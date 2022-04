"Gà chiến" duy nhất của team Hà Anh ở Chung kết "Quý Ông Hoàn Mỹ" có gì ấn tượng?

HHT - Minh Khắc là thành viên duy nhất của team Hà Anh tham gia Chung kết "The Next Gentleman" (Quý Ông Hoàn Mỹ) mùa đầu tiên. Chỉ còn lại một mình, Minh Khắc không chỉ được Hà Anh mà còn được toàn bộ đồng đội và người hâm mộ gửi gắm sự tin tưởng cho ngôi vị cao nhất của mùa đầu tiên này.

Minh Khắc sở hữu nụ cười tỏa sáng, gương mặt sắc nét và body cuốn hút. Sau nhiều vòng chiến đấu, anh là thành viên duy nhất của team Hà Anh lọt vào Chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ. Liệu Minh Khắc có thể giúp team Hà Anh giành chiến thắng chung cuộc không?

Ngay từ tập 1 Quý Ông Hoàn Mỹ, nhờ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, Minh Khắc đã nhận được hai sự lựa chọn từ huấn luyện viên Hà Anh và Hương Giang. Không chỉ được các huấn luyện viên ra sức thuyết phục, Minh Khắc còn nhận về rất nhiều lời khen có cánh từ huấn luyện viên Xuân Lan.

Sau đó, Minh Khắc gây chú ý khi "quay xe" chọn team Hà Anh vì Hương Giang không nhận ra anh dù đã từng hợp tác trước đó. Sau màn "bẻ lái" của Minh Khắc, Hương Giang hài hước chia sẻ: "Em đã đạt được ước nguyện của mình rồi đó, từ ngày hôm nay chị sẽ luôn nhớ em, nhất là trong vòng loại chị sẽ càng nhớ em hơn".

Trong tập 2, Minh Khắc cùng các đồng đội của mình trong team Hà Anh đã thể hiện tốt phần trình diễn trên tàu điện. Tại đây, anh chàng gây chú ý nhờ thần thái đúng chuẩn một quý ông qua từng biểu cảm trên cơ mặt hay những bước đi catwalk. Nhờ phần trình diễn xuất sắc của Minh Khắc cùng đồng đội, team Hà Anh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trong phần thử thách này.

Trong phần thi sử dụng khả năng giao tiếp để tạo thiện cảm với khách mời ở tập 5 Quý Ông Hoàn Mỹ, Minh Khắc khiến nhiều khán giả ngạc nhiên vì sự bình tĩnh và kiên nhẫn của mình dù liên tục bị BTV Ngọc Trinh chất vấn cực căng. Tuy nhiên, một số khán giả lại thấy khó chịu với cách nói chuyện dùng Tiếng Anh và Tiếng Việt trộn lẫn vào nhau của anh.

Trong suốt hành trình tham gia The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ, Minh Khắc đã có đến 3 lần phải bước vào vòng nguy hiểm nhưng lại vẫn an toàn đi ra. Ở tập 5 của chương trình, Minh Khắc đối diện với nguy cơ phải ra về lần thứ 3. Tuy nhiên, hai người phải "xách vali" đi về trong tập này là Lương Gia Huy (đội Hà Anh) và Hồng Khánh (đội Xuân Lan).

Sau khi tập 5 lên sóng đã nổ ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số khán giả bắt đầu nhớ lại phát ngôn của Hà Anh về xuất thân khủng của "gà chiến" Minh Khắc. Trong tập 4, Hà Anh đã tiết lộ danh tính của Minh Khắc. Nữ huấn luyện viên cho biết gia đình của anh chàng là nhà tài trợ kim cương của The Next Gentleman:

"Gia đình Khắc là cổ đông rất lớn của chương trình và Khắc nhiều lần ngồi trong buổi meeting với đơn vị và hiểu rất rõ tinh thần nhưng mà hôm nay Khắc cũng đứng ở đây (vòng loại)".

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ The Next Gentleman đã dành một sự ưu ái đặc biệt cho Minh Khắc. Liệu có phải vì yếu tố gia đình nên cả 3 lần ở vòng loại anh chàng đều an toàn? Trước tranh cãi, Minh Khắc cho biết: "Khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ban đầu em cũng có lăn tăn một chút xíu. Nhưng vấn đề là bản thân mình không có. Em nói thật đó. Bố mẹ em không hề động chạm gì. Em đi thi thì đến lúc chương trình phát sóng, bố mẹ em mới được biết, trước đó bố mẹ em không hề biết gì".

Ngoài ra, "gà chiến" team Hà Anh cũng cho biết anh cảm thấy may mắn vì đã gặp được Hà Anh và được nữ siêu mẫu truyền lửa nghề thông qua chương trình The Next Gentleman. Tuy nhiên, anh không có ý định hoạt động mạnh trong showbiz. Minh Khắc lựa chọn con đường kinh doanh, trước đây anh từng kinh doanh phòng gym, còn bây giờ chuyển sang kinh doanh thời trang.

Sau những ồn ào ở tập 5, trong tập 6 Quý Ông Hoàn Mỹ, anh chàng đã có sự thể hiện tốt hơn và chính thức được gọi tên trong vòng Bán kết. Ở đêm Bán kết, Minh Khắc lựa chọn thể hiện phần kết hợp giữa hát, nhảy với nhạc kịch và nhận được nhiều lời khen của khán giả cũng như ban giám khảo. Đặc biệt, anh chàng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên về giọng hát của mình khi thể hiện ca khúc Fly Me To The Moon.

Kết thúc vòng Bán kết, Minh Khắc là thí sinh còn lại duy nhất của team Hà Anh được vào Chung kết. Điều này khiến anh chàng rất áp lực, tuy nhiên huấn luyện viên của anh đã nhanh chóng có những lời động viên "gà chiến" của mình. Trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ:

"Thương em vì vào chung kết chỉ còn có một mình. Nhưng hãy biết rằng mỗi bước chân em bước đi, là có sự tiến bước của các anh em đồng đội đi ngay phía sau và có chị dõi theo ngay phía trước. Tự hào, yêu thương và tin tưởng vào khả năng toả sáng, tư chất tốt đẹp và trái tim nóng của em! Hãy ôn lại các kỹ năng đã được rèn luyện và tự tin ngẩng cao đầu, sải bước "như một vị thần" khi bước ra sân khấu nhé!".

Từng là chàng trai bị mọi người chê cười, bàn tán vì ngoại hình gầy gò và ốm yếu nhưng giờ đây, Minh Khắc đã ngày càng khẳng định được sức hút của mình trên sân chơi lớn. Người hâm mộ của team Hà Anh đều đặt hết hy vọng vào "gà chiến" duy nhất này nhưng Minh Khắc được xướng tên cho vị trí cao nhất hay không, khán giả sẽ phải chờ Chung kết Quý Ông Hoàn Mỹ diễn ra.