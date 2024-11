Gai Con và "kiếp nạn" đu concert: Được xác nhận mua vé thành công vẫn "mất lượt"?

HHT - Nhiều khán giả bức xúc khi đã đặt vé, được xác nhận thanh toán nhưng sau đó lại "ú òa" trước email thông báo hết vé và chờ hoàn tiền từ đơn vị phân phối vé của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Vào 10h sáng 12/11, vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trên hệ thống phân phối vé chính thức Ticketbox được mở bán. Sau vài giây, hệ thống bị sập do người truy cập web quá lớn. Khi hệ thống được "hồi sinh", lượt xếp hàng chờ mua vé đã lên đến hàng chục nghìn người.

Nhiều netizen khẳng định, dù đã chờ từ lâu trước khi hệ thống mở nhưng lại bị tình trạng "đơ" web và lượng người xếp hàng online bỗng nhiên "đứng hình" một thời gian dài mà không hề giảm.

Sau 30 phút, lượng khán giả chờ mua vé lên đến hơn 150.000 người. Lúc này, người hâm mộ "gục ngã" khi nhiều hạng vé đã sold-out. Từ hạng X-VIP đến Đam Mê, Tái Sinh, KAKA,... đều hết, nhiều người đành phải chi một khoản tiền tương đối để mua vé mà không được lựa chọn hạng vé dự tính ban đầu.

Đến 10h50, BTC concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo toàn bộ vé đã được bán hết. Thế nhưng, "kiếp nạn" chưa dừng lại ở đây.

Một số khán giả lên tiếng bức xúc khi đã được xác nhận đặt vé, thanh toán thành công nhưng sau đó lại nhận được email thông báo "hết vé" từ Ticketbox: "Rất tiếc, đơn hàng của quý khách chưa thành công vì hết vé trong khu vực đã chọn. Trường hợp nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền về tài khoản được sử dụng thanh toán". Thông báo này khiến nhiều người "chưng hửng" vì toàn bộ công sức và thời gian chờ đợi, săn vé trở nên vô nghĩa.

Đây không phải là lần đầu tiên khán giả "mất lượt" khi đu concert cùng Ticketbox. Các fan Anh Trai "Say Hi" cũng từng "đau đầu" trước việc đơn vị này hủy vé của khán giả. Lý do được đưa ra là mã pin của thẻ thanh toán không "nằm trong vùng được phục vụ". Thậm chí, không ít người nhận thông báo hủy vé nhưng tiền lại "kẹt" ở ví thanh toán điện tử và vài tiếng sau mới được hoàn lại, do đó không đủ tiền để quay lại "săn" lượng vé có khả năng được "nhả" ra.

Nhiều khán giả tập trung vào cơ hội cuối: Mua lại từ những người có nhu cầu pass (bán lại) vé. Tuy nhiên, giá vé được "thổi" lên cao gấp nhiều lần so với giá ban đầu. Trên mạng xã hội, không ít dân mạng tuyên bố "từ bỏ" khi giá vé Chín Muồi bị đẩy lên đến 8 triệu, gấp hơn 4 lần so với giá gốc chỉ có 1,8 triệu.