Gameshow mới Tổ Đội "1 Không 2" ra mắt, liệu 2 Ngày 1 Đêm có nguy cơ "bay màu"?

HHT - Mới đây, thông tin về gameshow mới được cho là “hậu duệ” của 2 Ngày 1 Đêm đã chính thức ra mắt khán giả và ấn định ngày phát sóng.

Vào dịp 27 Tết, nhà sản xuất của chương trình 2 Ngày 1 Đêmđã bất ngờ giới thiệu một dự án gameshow thực tế hoàn toàn mới mang tên Tổ Đội "1 Không 2", dự kiến lên sóng vào ngày Chủ nhật, 16/02/2025.

Ngay khi vừa công bố, "tân binh" này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, phía ekip còn hé lộ chương trình sẽ sở hữu dàn cast hoàn toàn mới cùng format chương trình thú vị.

Theo những thông tin khán giả thảo luận, khả năng cao chương trình sẽ hướng đến khai thác các "tấm chiếu mới" - những gương mặt chưa từng xuất hiện trong các gameshow thực tế trước đây để tạo sự tò mò.

Đặc biệt, nhiều khán giả liên kết chương trình này cùng với lời hứa hẹn về một gameshow thực tế sở hữu dàn Anh Trai "Say Hi" tham gia được úp mở trước đó. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm hi vọng, "gửi tín hiệu" để chờ ngày dàn Anh trai xuất hiện trong bài công bố dàn cast chính thức.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tổ Đội "1 Không 2" cũng khiến nhiều khán giả lo lắng liệu 2 Ngày 1 Đêm có phải nhường bước, thậm chí ngừng sản xuất hoàn toàn để "hậu duệ" này thay chỗ? Tin đồn trên đã làm dấy lên không ít hoài nghi, đặc biệt khi chương trình 2 Ngày 1 Đêm đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và được phát sóng dài kì thời gian qua.

Đáp lại những lo ngại này, PD của 2 Ngày 1 Đêm đã lên tiếng khẳng định chương trình chắc chắn sẽ có mùa tiếp theo. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ rằng show sẽ tạm nghỉ để ekip tập trung triển khai các dự án mới trong thời gian tới. Cụ thể, nữ đạo diễn chia sẻ: "2 Ngày 1 Đêm dĩ nhiên sẽ có mùa tiếp theo rồi".