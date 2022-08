Gen Z lựa chọn thi IELTS từ bậc THPT để bước vào giảng đường Đại học mơ ước

Về sau, IELTS càng thể hiện “sức mạnh nội tại", mang đến nhiều lợi thế cho teen Việt, đặc biệt là những bạn trẻ học bậc THPT. Để nắm chắc cơ hội bước vào giảng đường đại học mơ ước, nhiều sĩ tử 2K4 đã quyết tâm chinh phục đường đua IELTS.

Công thức gia tăng cơ hội vào đại học: Chứng chỉ IELTS + học bạ đẹp

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và điểm học bạ là 2 lựa chọn phổ biến mà nhiều sĩ tử năm nay đã lựa chọn để xét tốt nghiệp. Để “chắc kèo", 2 cô bạn Gen Z Trần Quỳnh Nhi (Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Thị Thảo Nguyên (Cựu học sinh chuyên toán của THPT Chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đều lựa chọn “lận lưng” chứng chỉ ngoại ngữ quốc dân để có thể “bước 1 chân” vào trường đại học mơ ước.

Quỳnh Nhi chia sẻ: “Hiện nay các trường đại học rất quan tâm đến chứng chỉ IELTS, đặc biệt là các trường top đầu như ĐH Kinh Tế, ĐH Ngoại Thương,... Bên cạnh đó, điểm chuẩn của nhiều trường đại học trong các năm gần đây đều cao và có nhiều biến động. Chính vì thế, việc sở hữu IELTS kết hợp với học bạ đẹp giúp mình có thêm đường đi để đảm bảo cho cơ hội cho bản thân.”

Thảo Nguyên bổ sung thêm: “Với mình, hành trình học thi IELTS là khá là thách thức, tuy nhiên đây lại “nước đi” an toàn. Trên thực tế, mình sẽ được xét tuyển sớm hơn và nhận kết quả trước so với các bạn thi THPT, nên đây chính là biện pháp tâm lý giúp cho mình bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia với tâm thế thoải mái.”

Band điểm cao để “chắc kèo” vào giảng đường trong mơ

Mặc dù có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên đã được miễn thi, nhưng với hai cô bạn Quỳnh Nhi và Thảo Nguyên, họ mong muốn được chắc chắn bước vào giảng đường mơ ước.

Theo Quỳnh Nhi, bên cạnh trình độ tiếng Anh, thì lựa chọn điểm thi IELTS uy tín cũng không kém phần quan trọng. Bởi trải nghiệm cơ sở vật chất hiện đại, nhân viên hỗ trợ tận tình sẽ giúp thí sinh hạn chế tối đa áp lực để tập trung hết sức với bài thi và đạt kết quả cao như mong đợi. Đó cũng là lý do Hội đồng Anh được cô bạn “chọn mặt gửi vàng" và góp phần giúp Quỳnh Nhi trở thành tân binh đại học RMIT bằng kết quả bài thi IELTS 8.0

Chia sẻ về những lợi thế của việc sở hữu band điểm IELTS cao, Quỳnh Nhi cho biết: “Càng về sau, tỉ lệ chọi cao khiến cho những ai sở hữu điểm IELTS cao đồng nghĩa với việc được cộng điểm rất nhiều. Chính vì thế, mình nghĩ những bạn đang học bậc THPT mong muốn thi IELTS nên cân nhắc đặt mục tiêu hướng đến band điểm cao ngay từ đầu.”

Còn với Thảo Nguyên, lần đầu thi IELTS và đạt được số điểm tương đối cao nhưng vẫn chưa “ưng bụng". Để phục thù, cô bạn đã quay lại và lợi hại hơn với số điểm 7.5 overall, tăng 1 band chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. “Mình quyết định thi lần 2 vì lần thi đầu không như kỳ vọng, phần vì mình được biết các bạn đồng trang lứa đều có điểm thi IELTS cao nên cho dù rất “rén” nhưng mình vẫn quyết tâm đăng ký thi lại tại Hội đồng Anh”, Thảo Nguyên nhí nhảnh chia sẻ.

Giống với Quỳnh Nhi, Thảo Nguyên cũng “thả tim" cho Hội đồng Anh: “Được các anh chị nhân viên Hội đồng Anh hỗ trợ nhiệt tình giúp mình bớt căng thẳng rất nhiều. Đây là một may mắn của mình và đồng thời là lý do khiến điểm thi của mình cao hơn so với lần thi đầu.”

IELTS mở ra nhiều cơ hội mới

Sở hữu điểm thi IELTS “đỉnh của chóp" không chỉ giúp 2 bạn teen Việt tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà còn “tới công chiện" với nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Quỳnh Nhi khoe nhẹ với báo Hoa khi cô nàng được góp mặt trên sóng truyền hình và có được sự tự tin mà nhiều người mơ ước: “IELTS thật sự mở ra cho mình nhiều cơ hội như tham gia show IELTS Face Off và được gặp nhiều anh chị ekip rất giỏi. Bên cạnh đó, sở hữu bằng IELTS giúp mình cảm thấy bớt áp lực khi bước vào phòng thi tốt nghiệp, để rồi một lần nữa mình lại nhận được kết quả tốt ngoài mong đợi.”

Còn với Thảo Nguyên, cầm bằng IELTS trên tay, tân sinh viên đại học Ngoại Thương đã nhanh chóng “gia nhập vào thị trường lao động” sớm: “Bên cạnh việc tốt nghiệp suôn sẻ, band điểm IELTS đã giúp mình có thêm 1 công việc partime là làm trợ giảng tiếng Anh. Vừa có thêm kinh nghiệm đi làm vừa có cơ hội ôn tập tiếng Anh thì còn gì bằng.”

