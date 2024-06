Gen Z rủ nhau chấm điểm phụ huynh, nhiều "anh bố chị mẹ" đạt điểm "vô cực"

HHT - Dạo gần đây, teen rủ nhau chia sẻ “chuyện gia đình” và bắt trend chấm điểm những điều phụ huynh từng làm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chơi của các “anh bố chị mẹ”. Bên cạnh đó cũng có không ít phụ huynh khiến netizen “xỉu ngang” vì độ nhí nhảnh.

Bắt nguồn từ trend Rate things my parents did (tạm dịch: Chấm điểm những điều bố mẹ đã làm) rất thịnh hành trên cộng đồng TikTok nước ngoài, giới trẻ Việt Nam đã nhanh chóng bắt trend và tạo thành một xu hướng mới. Những câu chuyện gia đình qua lời kể của Gen Z không chỉ khiến cộng đồng mạng trầm trồ mà còn được trải nghiệm đa dạng các cung bậc cảm xúc.

Theo đó, người dùng TikTok sẽ kể lại những việc mà ba mẹ đã từng làm trong quá khứ và để lại điểm số cho hành động, việc làm ấy.

Sự hưởng ứng của các bạn trẻ đã giúp từ khóa "Rate những điều ba mẹ tôi từng làm" hay "Chấm điểm những việc ba mẹ tôi từng làm trong quá khứ" trở thành xu hướng.

Bên cạnh flex độ "xịn" của các bậc phụ huynh, nhiều câu chuyện ấm áp và tích cực cũng được Gen Z lan tỏa qua trend này. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng. Theo chủ tài khoản @camtu.tct chia sẻ, mẹ của cô không may gặp tai nạn khi đang mang thai, nhưng may mắn là cả hai anh em cô đều chào đời khỏe mạnh và bình an. Người mẹ mạnh mẽ ấy còn một mình nuôi hai anh em khôn lớn và sẵn sàng bán đất, bán nhà để cả hai được học hành đầy đủ.

Mặt khác, nhiều câu chuyện về sự nhí nhảnh của các "anh bố, chị mẹ" đã cho cộng đồng mạng được một tràng cười ngả nghiêng. Dù ở độ tuổi nào thì tâm hồn của các vị phụ huynh vẫn rất trẻ trung phơi phới, thậm chí còn có chút "lầy lội". Cộng đồng mạng sôi nổi chia sẻ "hoàn cảnh" của mình sau câu chuyện của chàng trai:

- Mẹ tôi kể rằng đã giật lấy tôi từ con cò vô danh nào đó!

- Tui vũng bị bảo được lụm (lượm). Nhưng mà còn lâu tui mới tin, cái "mẹt" y hệt bố mẹ thì lụm làm sao được.

Một tài khoản lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, em cũng được lụm ở bụi chuối nè..."