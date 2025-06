Gen Z xứ Trung tạm biệt đại học bằng loạt ảnh tốt nghiệp như phim hành động

HHT - Sau thời gian vắng bóng, Quỳnh Lương trở lại trong ca khúc "Tự nhiên thất tình" - phần ba của chuỗi MV "Tự Tâm" do Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng thực hiện.

HHT - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 Wutip và theo đường đi dự báo của bão, ở Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to trong ngày 12 - 13/6. Còn mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ nhận định bão đi chậm hơn nên ở miền Trung có thể vẫn có mưa đến ngày nào?