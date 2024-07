GERDNANG được lòng đàn anh, đến lượt Song Luân, Dương Domic thì lạ lắm

HHT - Gần đây, "trend" xếp hạng dàn Anh Trai "Say Hi" đang viral khắp cõi mạng. Bắt được xu hướng, nhiều Anh Trai nhanh chóng gia nhập trào lưu như: Nicky, Song Luân, Hải Đăng Doo, Dương Domic.

Góp mặt trong "trend" chấm điểm thứ hạng dàn Anh Trai "Say Hi" trên TikTok, Nicky là một trong những "Anh Trai" đầu tiên tham gia vào thử thách. Giọng ca Có Hẹn Với Thanh Xuân thể hiện sự đáng yêu, lém lỉnh qua cách sắp xếp và phân tích chi tiết lý do ứng với từng thứ hạng của các thành viên. Đặc biệt qua phần chấm điểm, nam ca sĩ để lộ bản thân “u mê” tổ đội GERDNANG khi luôn "ưu ái" cho NEGAV, liên tục mong chờ HURRYKNG xuất hiện.

Qua những đoạn clip xếp hạng, tổ đội GERDNANG chiếm trọn cảm tình của dàn anh trai. Nếu như Vũ Thịnh mạnh tay chấm NEGAV là "Quán quân" trong lòng mình, thì Anh Tú Atus liên tục gọi tên HIEUTHUHAI, HURRYKNG trong danh sách Top 5 "Anh Trai điển trai nhất". Ngoài ra, đây cũng là hai cái tên thuộc "boyband trong mơ" của Anh Tú Atus.

Bên cạnh những bảng xếp hạng "nghiêm túc" từ các anh trai, Song Luân và Dương Domic là 2 nhân vật "phá game" với màn xếp hạng "độc lạ".

Cụ thể trong đoạn clip do Song Luân đăng tải, “Anh Sinh” cùng “Dương Đeo Mic” liên tục đưa ra những lời “phán xét” đồng nghiệp, bình luận rất nhiệt tình. Nhưng thay vì sắp xếp theo thứ tự yêu thích, 2 anh trai này lại xếp hạng dựa trên "luật rừng": Anh trai nào xuất hiện đầu tiên thì xếp hạng 10. Đến cuối cùng, vị trí Top 1 bất ngờ thuộc về Pháp Kiều.