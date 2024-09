GERDNANG thăng hạng nhờ Anh Trai Say Hi, fan kỳ vọng MANBO tỏa sáng ở Rap Việt

HHT - Hiệu ứng từ show Anh Trai "Say Hi" giúp tên tuổi NEGAV và HURRYKNG thăng hạng vượt bậc. MANBO là thành viên cuối cùng của tổ đội GERDNANG đang chờ được "lên mặt đất". Nhân tố bí ẩn này sở hữu bộ kỹ năng "rất gì và này nọ", được kỳ vọng sẽ thăng hoa tại Rap Việt mùa 4.

Hiệu ứng của Anh Trai "Say Hi" giúp tên tuổi của loạt sao nam trẻ thăng hạng vượt bậc. NEGAV, HURRYKNG được nhắc đến là một trong những rapper Gen Z "hưởng lợi" lớn từ show sống còn này. Hai anh chàng trước đó được khán giả "biết mặt" sau hai show truyền hình vào năm 2023 là Hành Trình Rực Rỡ và Rap Việt. Bộ đôi nhập cuộc mạnh mẽ tại Anh Trai "Say Hi". Qua từng vòng thi, hai nam rapper có chiến thuật khoe tài khéo léo, thu hút thêm lượng người hâm mộ "khủng" trong dàn Anh trai.

Ba mảnh GERDNANG ghi danh tại Anh Trai "Say Hi" đều có hành trình thi đấu ấn tượng, tiến thẳng vào Chung kết, trở thành cái tên sáng giá cho vị trí ra mắt tại show âm nhạc này. Ngay cả KEWTIIE, thành viên của tổ đội không trực tiếp thi đấu cũng "gây sốt" nhờ đảm nhiệm phần produce các bài nhạc và "mảng miếng" bên lề cuộc thi. Chung kết 1 show sống còn, producer KEWTIIE thậm chí còn lọt top từ khóa nổi bật.

Mức độ "phủ sóng" hiện tại của GERDNANG phản ảnh thành công của tổ đội về chiến thuật tiếp cận thị trường V-Pop. Từng thành viên đều ghi dấu ấn riêng với khán giả nhờ màu sắc âm nhạc, tính cách độc đáo theo từng thời điểm.

HIEUTHUHAI "vụt sáng" sau King of Rap, trở thành nghệ sỹ giải trí thế hệ mới nhờ Hai Ngày Một Đêm và duy trì sức nóng tại Anh Trai "Say Hi". NEGAV từ "mầm non giải trí" của Hành Trình Rực Rỡ tiến thẳng vào Chung kết Anh Trai "Say Hi" nhờ tài năng âm nhạc. HURRYKNG có sự thăng hạng ấn tượng cả về sắc vóc lẫn bộ kỹ năng "làm nghề" từ thời kỳ Rap Việt 2023 cho tới Anh Trai "Say Hi". Producer KEWTIIE duy trì phong độ tạo hit xuyên suốt các cuộc thi cùng anh em tổ đội.

MANBO (tên thật Lâm Bạch Phúc Hậu) là nhân tố bí ấn cuối cùng của GERDNANG. Khán giả đại chúng biết về MANBO qua những lần góp giọng cùng anh em tổ đội GERDNANG trong 1-800-LOVE, Phải Là Yêu, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng ... Mặt khác, giới Underground lại biết về một MANBO đậm chất đời, suy tư hơn trong Anh Từng, Em Ở Đâu, REEVES...

So với đồng đội, MANBO chật vật hơn khi tìm kiếm cơ hội thăng hạng danh tiếng tại các cuộc thi âm nhạc. Năm 2020, MANBO thử sức với King of Rap, casting hai lần ở cả khu vực phía Nam và Bắc nhưng đều bị từ chối. Tháng 7 vừa rồi, nam rapper sinh năm 1999 "phục thù" tại Rap Việt 2024 ngay sau mùa giải 2023 phải dừng chân sớm.

Rap fan đánh giá MANBO có nhiều thuận lợi trong lần trở lại này. GERDNANG được dư luận ưu ái nhờ hiệu ứng từ Anh Trai "Say Hi". MANBO dễ trở thành quân cờ truyền thông đắt giá khi góp mặt tại Rap Việt 2024. Hình tượng của anh trong game show này có thể được xây dựng theo hướng "kẻ kéo chân" đồng đội hoặc "át chủ bài" của GERDNANG, tùy vào phong độ thể hiện của anh.

Người hâm mộ đặt nhiều hy vọng ở vế sau hơn, nhất là khi họ nhìn thấy tiến bộ rõ rệt của anh trong từng sản phẩm được ra mắt. Nam rapper 9X sở hữu chất giọng trầm ấm, khả năng sáng tác, truyền tải năng lượng và cảm xúc (delivery) tốt. Anh chàng tích cực thử sức ở nhiều thể loại từ sở trường rap love cho tới rap chiến.

Trong những lần thử sức ở sân khấu lớn cùng anh em, MANBO cũng cho thấy hào quang ngôi sao đến từ khả năng live ổn định, phong thái trình diễn tự tin cho tới diện mạo được "tút tát" chỉn chu. Liệu MANBO có thành công "lên mặt đất" thông qua game show âm nhạc như cách HURRYKNG đã từng? Đón xem tập 1 Rap Việt 2024 được phát sóng ngày 13/9.