Hùng Huỳnh, Dương Domic, HURRYKNG, NEGAV thăng hạng nhờ Anh Trai "Say Hi"

HHT - Nhiều sao nam thăng hạng tên tuổi thấy rõ nhờ hiệu ứng của show Anh Trai "Say Hi". Dương Domic, Hùng Huỳnh nhanh chóng gây sốt; NEGAV, HURRYKNG, Anh Tú Atus thành công tỏa sáng với các khía cạnh mới.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến nhận định GERDNANG thành công nâng tầm tên tuổi tổ đội rapper ở cả danh tiếng nhóm lẫn cá nhân. Tại Anh Trai "Say Hi", NEGAV và HURRYKNG có hành trình thi đấu mang đậm dấu ấn riêng.

NEGAV trước đó được khán giả xem truyền hình nhớ đến là "Út khờ" dễ cưng của Hành Trình Rực Rỡ (2023). Bước vào Anh Trai "Say Hi", NEGAV nổi bật ngay từ tập đầu tiên, sở hữu chỉ số bàn luận thường nằm trong Top 10. Tận dụng danh xưng "mầm non giải trí", NEGAV nỗ lực tương tác, tạo mảng miếng, được lòng các đàn anh ISAAC, Song Luân...

Anh Trai "Say Hi" cũng là cơ hội giúp tài năng âm nhạc của NEGAV được tỏa sáng. Đội trưởng NEGAV cùng Quang Hùng MasterD, Nicky và Công Dương tạo ra bản hit Catch Me If You Can. Ca khúc giữ Top 1 Trending YouTube trong thời gian dài, hiện đã đạt hơn 11 triệu lượt xem.

HURRYKNG ghi danh Anh Trai "Say Hi" sau khi bước ra từ Rap Việt mùa 3. Trong lần tái xuất này, HURRYKNG có nhiều cơ hội khoe tài hơn. Anh được nhiều "đàn anh" săn đón nhờ có khả năng sáng tác. Nam rapper 9X cho thấy sự tiến bộ vượt bậc cả về nhan sắc, khả năng trình diễn so với thời kỳ thi Rap Việt.

Live stage 2 và 4, HURRYKNG gây trầm trồ khi khoe giọng hát cao và ngọt ở Đầu Đội Sừng và Kim Phút Kim Giờ. Sang tới live stage 3, HURRYKNG sáng bừng với phần rap chất ở Ngân Nga, tới live stage 4, anh truyền cảm hứng "quạc" cho Walk. Bộ kỹ năng từ sáng tác, hát, nhảy của sao nam Gen Z được khai thác triệt để và tỏa sáng.

Xuyên suốt chương trình sống còn, các mảnh ghép của GERDNANG tỏa sáng riêng theo những chiến thuật khác nhau. Sự rạng danh của từng cá nhân góp nên thành công lớn cho tổ đội, đến live stage 4, người hâm mộ vỡ òa trước màn hợp tác của 3 thành viên GERDNANG trong cùng một sân khấu.

Anh Tú Atus được biết đến nhiều với vai trò diễn viên, nét hài hước trong các show giải trí. Ban đầu, Anh Tú Atus từng từ chối khi được mời tham gia Anh Trai "Say Hi". Chia sẻ tại chương trình, MC Trấn Thành cũng cảm thấy tiếc và băn khoăn khi một người hát hay, điển trai... như Atus lại chưa có được danh tiếng xứng đáng. Nam MC nói rằng Atus thiếu "khát vọng" và thuyết phục thành công người em nhận lời tới Anh Trai "Say Hi".

Bước vào show sống còn, sao nam trở thành cái tên nổi bật nhất nhờ những màn "tung miếng" hài hước. Anh cũng "mở khóa" những khía cạnh mới mẻ của bản thân qua các vòng thi. Bên cạnh hình tượng "cực sĩ", netizen bất ngờ trước một đội trưởng Anh Tú Atus nghiêm túc, nỗ lực dẫn dắt đội nhóm thăng hạng. Dù kỹ năng chưa quá nổi trội, sao nam luôn "hết mình" trong các phần trình diễn. Live stage 4, anh được đánh giá cao khi vượt qua "cơn rối loạn tiền đình" để hoàn thành phần trình diễn đu dây trên sân khấu Đều Là Của Em.

Anh Trai "Say Hi" cũng ghi nhận sự vụt sáng của Hùng Huỳnh và Dương Domic.

Hùng Huỳnh vụt sáng ngay sau 2 tập phát sóng. Anh vượt qua đàn anh ISAAC để giữ vị trí thứ 3 ở bảng xếp hạng (BXH) các "anh trai" nhận được nhiều sự chú ý nhất tập 2 nhờ diện mạo "trai hư" trên sân khấu 10/10. Sau phần trình diễn Đầu Đội Sừng, Hùng Huỳnh bứt phá lên hạng 6 trong BXH bình chọn cá nhân, được các "anh trai" ghi nhận tài năng, săn đón về chung đội.

Live stage 3, Hùng Huỳnh thể hiện kỹ năng rap "cực cháy" trong sân khấu I’m Thinking About You. Sân khấu dance battle của mỹ nam 9X ở tập 8 cũng nhận được đánh giá cao từ phía các giám khảo chuyên môn. Dù dừng chân trước thềm Chung kết, Hùng Huỳnh đã có bệ phóng vững chắc hậu Anh Trai "Say Hi".

Dương Domic có "duyên nợ" với Hùng Huỳnh, cả hai từng cùng thực tập trong công ty giải trí Hàn Quốc đặt trụ sở ở Việt Nam. Cùng ghi danh show sống còn, Dương Domic có phần "chào sân" ăn ý cùng Hùng Huỳnh trong sân khấu Bảnh.

Anh chứng minh thực lực qua vài tập phát sóng. Dương Domic được các "anh trai" hết lòng chiêu mộ về chung team sau khi khoe tài ở sân khấu Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Sang live stage 2, đội của anh buộc phải chọn demo Hào Quang được đánh giá khó nhằn, nhưng thành công làm mới, tạo ra phần trình diễn mãn nhãn. Dương Domic gây sốt, lọt Top 4 trending TikTok với 2.000 bài đăng, cùng hơn 38 triệu lượt xem. Sự ngô nghê lẫn khả năng ăn nói như "lỗi băng" của Dương Domic cũng tạo nên nét riêng nổi bật của anh.

Ngoài những cái tên kể trên có những thăng hạng lớn về danh tiếng, Anh Trai Say Hi cũng thành công trở thành bệ phóng cho 30 anh trai nói chung. Phân tích các trường hợp tên tuổi thăng hạng tại Anh Trai "Say Hi", có thể rút ra bí kíp "sinh tồn" ngoài năng lực âm nhạc như sáng tác, trình diễn, còn cần thêm tài "quăng/bắt miếng" khéo léo.