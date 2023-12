Giải mã mid-credit của Aquaman 2: Tưởng vô tri hài hước nhưng lại rất "rùng mình"

HHT - “ Aquaman Và Vương Quốc Thất Lạc” chỉ có một đoạn mid-credit xem qua thì tưởng vô tri, không có gì quá quan trọng nhưng nghĩ kỹ thì lại có chi tiết khiến nhiều người rùng mình.

Đoạn credit đậm phong cách... mukbang

Aquaman Và Vương Quốc Thất Lạc chỉ có duy nhất một đoạn mid-credit, và nội dung cũng không “nhá hàng” bất kỳ dự án mới nào. Tuy vậy, đây vẫn là một trích đoạn mid-credit thú vị và là cái kết đẹp cho Aquaman.

Cảnh này chỉ tập trung vào em trai của Aquaman là Hoàng tử Orm, người sinh ra lớn lên ở dưới đại dương nên chưa biết gì về thế giới của đất liền. Orm lúc này đã “lên bờ” và tìm hiểu cuộc sống của con người bình thường, gạt bỏ những định kiến năm xưa. Khi nhớ tới món ăn mà anh trai liên tục nhắc tới, Orm đã gọi một chiếc bánh burger béo ngậy, với thịt bò mọng nước và thơm lừng.

Sau khi cắn một miếng, Orm thấy ngon nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Lúc này, một con gián bò ngang bàn của Orm và khiến anh chàng nảy ra sáng kiến. Orm đã… kẹp chung con gián và ăn với burger của mình. Lý do vì trước đó anh đã bị Arthur dụ ăn một con gián trong rừng và lại cảm thấy ngon thật, khác hẳn thực phẩm dưới đại dương. Có thể thấy, đoạn mid-credit dở khóc dở cười này chính là lời tạm biệt vui tươi, nhẹ nhàng mà DCEU gửi đến cho khán giả sau khi hành trình 10 năm khép lại, mở ra chương mới trong tương lai.

Vũ trụ DC có gì để chờ đợi?

Vào cuối tháng 10/2022, khi chiếc ghế đồng Chủ tịch DC Studios chính thức thuộc về đạo diễn nổi tiếng James Gunn, ông hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới hoành tráng cho DC trên màn ảnh rộng, lấy tên gọi DCU (DC Universe). Trong thời gian qua, James Gunn đã có những thay đổi đáng kể để “reboot” vũ trụ phim DC, bắt đầu từ việc tuyển chọn Superman mới thay vì tiếp tục hợp tác với tài tử Henry Cavill.

Tạm thời, giai đoạn đầu của DCU sẽ kéo dài 8 - 10 năm, lấy tên gọi “Gods and Monsters" (Thần và Quái). Một số dự án phim điện ảnh đã được xác nhận sẽ ra mắt, khởi đầu với Superman: Legacy với nội dung khai thác thời niên thiếu của Clark Kent/ Superman. Hiện tại, nam diễn viên trẻ David Corenswet được chọn đóng vai Superman và phim dự kiến ra mắt vào ngày 11/7/2025.

Ngoài ra, một số dự án điện ảnh khác bao gồm 1 phim cho em gái Superman - Supergirl: Woman of Tomorrow, một phim giới thiệu Batman mới và cậu con trai Damian Wayne - The Brave and the Bold, một dự án kinh dị về Swamp Thing, và một bộ phim “có màu sắc như Guardians of the Galaxy” mang tên The Authority. James Gunn cũng nhấn mạnh rằng một số diễn viên cũ của “vũ trụ trước” vẫn có thể sẽ trở lại trong các dự án này.

Có thể thấy, vũ trụ điện ảnh DC trong thập kỷ sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, mang hi vọng về sự phát triển mới dành cho fan. Hãy cùng đón chờ tầm nhìn của James Gunn sẽ được “hiện thực hóa” ra sao trên màn ảnh nhé!