Phúc Jindo: Chàng trai Việt đam mê chụp ảnh núi Phú Sĩ

HHT - Giống như bảng nữ, dàn ứng cử viên Thị Đế Baeksang 2024 được đánh giá là ngang tài ngang sức. Kim Soo Hyun đang gây sốt với "Queen of Tears". Nam Goong Min tạo nên thành công của kiệt tác cổ trang "My Dearest". Yoo Yeon Seok có màn hắc hóa thành công trong "A Bloody Lucky Day". Ryu Seung Ryong đem đến những rung cảm tinh tế trong "Moving". Im Si Wan - mỹ nam xuất thân là idol cũng có màn trình diễn đáng nhớ trong "Boyhood".

HHT - Danh sách đề cử Thị Hậu năm nay quy tụ dàn sao đình đám: Ra Mi Ran (The Good Bad Mother), Ahn Eun Jin (My Dearest), Uhm Jung Hwa (Doctor Cha), Honey Lee (Knight Flower) và Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden).