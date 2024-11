Giản dị như Hoa hậu Thanh Thủy: Không ngại mặc đi mặc lại một món đồ

HHT - Không chỉ sở hữu đồ họa bắt mắt cùng hình tượng nhân vật chính siêu dễ thương, "Ozi: Voice of the Forest" còn mang thông điệp quan trọng về bảo vệ môi trường do Appian Way Productions - công ty của Leonardo DiCaprio gửi gắm.