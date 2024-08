Gin Tuấn Kiệt tại Anh Trai Say Hi: Cố gắng bứt phá, vượt qua ý kiến trái chiều

HHT - Gin Tuấn Kiệt là một trong bốn "Anh Trai" phải ra về trong live stage 3. Kết thúc hành trình "Say Hi" của mình, nam nghệ sĩ để lại nhiều nuối tiếc cho đồng nghiệp.

Gin Tuấn Kiệt có bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng trên hành trình “Say Hi”?

Đến với Anh Trai “Say Hi”, Gin Tuấn Kiệt là một trong số những gương mặt quen thuộc với độ nhận diện cao. Bên cạnh sở hữu đa vai trò vừa là ca sĩ kiêm diễn viên được yêu thích, anh còn có lượng fan hùng hậu.

Không ngoài dự đoán, Gin Tuấn Kiệt có thứ hạng cao trong live stage 1 khi kết hợp cùng team Don't Care. Đây cũng là một trong những bài hát “mở đường” cho các tiết mục của Anh Trai “Say Hi” “leo top” BXH âm nhạc và đưa chương trình đến gần hơn với khán giả.

Tuy nhiên, phong độ ấy không được giữ ổn định sang tập tiếp theo. Đến live stage 2, khán giả nhận xét Gin Tuấn Kiệt đã có một lựa chọn khá an toàn khi tiếp tục đồng hành cùng ISAAC. Không những thế, tiết mục You Had Me At Hello cũng không được đánh giá cao khi "đặt chung mâm" với những live stage liên tục lọt Top Trending như Love Sand, Hào Quang, Catch Me If You Can,...

Từ một anh trai nằm trong tiết mục hạng nhì, Gin bị “đẩy thẳng” xuống hạng cuối và rơi vào vòng nguy hiểm. Chính vào lúc này, một "làn sóng" công kích nam nghệ sĩ nổi lên trên mạng xã hội vì cho rằng anh nên nhường cơ hội đi tiếp cho những thí sinh tiềm năng hơn.

Đến với live stage 3, Gin Tuấn Kiệt đã có bước "lội ngược dòng" đáng nể. Nam ca sĩ thể hiện được sự cố gắng tìm kiếm cơ hội để khai thác bản thân và dám thử thách mình với điều mới.

Bên cạnh việc từ chối ISAAC để làm việc cùng đội trưởng Rhyder, Gin còn gây bất ngờ khi đại diện cho team thử tài dance battle cùng những “Anh trai” khác. Đặc biệt, phần trình diễn Ngân Nga cũng giúp Gin Tuấn Kiệt cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mặt vũ đạo. Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi mang đến sân khấu hình ảnh bụi bặm, mới mẻ và nguồn năng lượng cực "match" với vibe Hip-Hop Âu Mỹ trong ca khúc này.

Được lòng dàn “Anh trai”

Một trong số những lí do khiến Gin Tuấn Kiệt bỗng nhận về nhiều chỉ trích là do thường xuyên flex vợ trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, ở phía sau ống kính, nam ca sĩ đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ các "anh trai". Hay tin Gin bị loại, HURRYKNG đã khóc vì hụt hẫng, nam rapper chia sẻ: "Những câu hook đầu tiên mà có lời là của anh Gin. Mình chứng kiến cả một quá trình của anh Gin nên mình rất tiếc nuối".

Mới đây nhất, ISAAC - anh em thân thiết đồng hành cùng Gin Tuấn Kiệt xuyên suốt chương trình đã đăng tải một đoạn clip chia sẻ lại loạt khoảnh khắc tập luyện hết mình của giọng ca Người Yêu Thơ. Cựu thành viên nhóm 365daband không kiềm được sự xúc động, anh liên tục gửi lời xin lỗi và dành nhiều lời tâm tình, nhắn nhủ đến đàn em.