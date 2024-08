Lou Hoàng khép lại hành trình "Say Hi", gây xúc động với lời nhắn tới Captain

HHT - Trở lại showbiz sau 2 năm vắng bóng bằng việc tham gia Anh Trai “Say Hi”, Lou Hoàng được fan mong chờ sẽ có màn comeback ấn tượng.

Hành trình trở lại âm nhạc của “hit-maker”

Là một cái tên không xa lạ với những ai yêu thích âm nhạc, Lou Hoàng từng sở hữu nhiều bài hit lớn như: Bắt Cóc Con Tim, Mình Là Gì Của Nhau, Yêu Em Dại Khờ,... và mới đây nhất là Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay.

Trong live stage đầu tiên, Lou Hoàng được bầu chọn vào vị trí đội trưởng. Đảm nhận cương vị lớn cùng trách nhiệm dẫn dắt đội hình có đông thành viên nhất live stage này, nam ca sĩ cùng đồng đội đã mang đến tiết mục Hút với giai điệu catchy, concept hấp dẫn.

Hút xứng đáng trở thành bài “ra quân” đầy ấn tượng dành cho tất cả thành viên. Tuy nhiên vì sở hữu nhiều gương mặt mới có độ nhận diện còn chưa cao, tiết mục dừng chân ở thứ hạng 5/6 đầy tiếc nuối.

Tiếp tục thử thách “làm mới” mình ở live stage 2, Lou Hoàng đã thử sức với You Had Me At Hello. Với chủ đề phi hành gia vũ trụ đáp vào tinh cầu tràn ngập sắc hồng, giọng ca Bắt Cóc Con Tim cùng đồng đội đã mang đến tiết mục vui tươi, đáng yêu. Tuy nhiên, ca khúc lần này vẫn còn khá "lép vế" so với những tiết mục còn lại, Lou Hoàng vẫn chưa có "đất" để thể hiện mình nhiều hơn.

Trận đấu càng ngày càng khắc nghiệt, Lou Hoàng chia sẻ anh buộc phải khai phá "con rồng đất" trong mình ở live stage 3. Kết hợp cùng “phù thủy tạo hit” Quang Hùng MasterD và những anh em có khả năng producer khác, cả team tạo ra ca khúc Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Ca khúc leo hạng liên tục trên các BXH âm nhạc và bước chân vào Top 3 tiết mục có điểm cao nhất trong chương trình.

Trải qua 3 live stage, Lou Hoàng có sự thể hiện ở mức "đủ" nhưng chưa bứt phá ấn tượng. Nam ca sĩ vẫn mang đến những thế mạnh vốn có như giọng hát, tư duy âm nhạc. Tuy vậy, các khả năng khác như vũ đạo hay xây dựng bài, tìm kiếm một phong cách trình diễn phù hợp, tạo được bất ngờ ở Lou Hoàng vẫn còn khá mờ nhạt khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Lời nhắn nhủ chân thành của đàn anh từng trải

Khoảnh khắc hay tin mình dừng chân, Lou Hoàng đã khiến khán giả xúc động với những lời động viên dành cho Captain. Cụ thể, khi “em út” ngã vào lòng mình và khóc, Lou Hoàng đã chia sẻ và dặn dò đàn em: “Ánh sáng là tuổi trẻ. Hãy mở mắt to ra khi mà tụi mình vẫn có thể nhìn trực diện vào nó.”

Phía sau hậu trường, Lou Hoàng là một người đàn anh tình cảm và không kém phần hài hước. Nam ca sĩ đượcgọi vui là “thánh biểu cảm” vì dù lên sóng ít nhưng mỗi khi camera "lia" tới, netizen lại có thêm "rổ" meme.