Gió Đông Bắc có thể về sớm hơn dự báo, Hà Nội sẽ mưa và giảm gần 10 độ C

HHT - Sau khi đợt nắng nóng ở miền Bắc lên tới đỉnh điểm, gió Đông Bắc sẽ về khiến nhiệt độ giảm và trời có mưa dông diện rộng. Có khả năng gió Đông Bắc sẽ về miền Bắc sớm hơn những dự báo trước một chút, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh.

Miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng có ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt này chính là hôm nay, 8/5. Từ hôm nay đến mai, sẽ có những lúc trời không nắng chói chang nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế vào buổi trưa và chiều sẽ rất cao (thậm chí có thể vượt 45oC). Trời rất nóng, bí bức, khó chịu do sắp thay đổi thời tiết.

Theo các dự báo hiện tại, từ khoảng chiều mai, đợt gió Đông Bắc đã đề cập có thể sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, bắt đầu ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn; rồi đến tối muộn/ đêm thì gió sẽ về đến Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội. Như vậy là sớm hơn một chút so với các dự báo trước.

Gió Đông Bắc về giữa lúc miền Bắc đang nóng nực sẽ gây mưa dông diện rộng. Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa từ chiều mai, còn Hà Nội sẽ mưa từ khoảng tối mai, 9/5. Mưa diện rộng sẽ còn kéo dài sang cả ngày 10/5, dù mưa không liên tục mà có thể gián đoạn.

Đáng lưu ý là trong mưa dông do thay đổi thời tiết có thể có những hiện tượng như gió giật, lốc, mưa đá, sấm sét…, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch cho phù hợp và cần trú ngay nếu đang ở ngoài trời mà có mưa dông.

Về nhiệt độ, gió Đông Bắc về sẽ khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày (vào buổi trưa và đầu giờ chiều) có thể giảm gần 10oC (từ khoảng 43oC vào trưa 9/5 xuống còn khoảng 33 - 34oC vào trưa 10/5).

Như vậy, từ chiều tối đến tối 9/5, miền Bắc bắt đầu mưa dông diện rộng. Từ 10/5, nắng nóng chấm dứt, trời sẽ mát và dễ chịu hơn.